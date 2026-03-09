El rompehielos británico Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas rumbo a Malvinas

Un buque científico con presencia estratégica





El rompehielos es operado por el British Antarctic Survey y fue diseñado como una plataforma de investigación polar y apoyo logístico para campañas científicas en el Atlántico Sur y la Antártida.





Sin embargo, especialistas señalan que sus trayectos también forman parte de una red logística británica que conecta Malvinas, Georgia del Sur, la Antártida y puertos de apoyo sudamericanos, entre ellos Punta Arenas. Ese corredor permite sostener operaciones científicas, reabastecimiento y apoyo a instalaciones británicas en la región. No es la primera vez que el buque genera controversia en la región.





En enero de 2025, el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ya había denunciado la presencia del mismo rompehielos británico navegando por aguas argentinas con la misma identificación.





El episodio abrió un debate sobre si ese tránsito debía ser considerado “paso inocente” según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o si la utilización de símbolos vinculados a la administración británica en las islas volvía improcedente esa interpretación.



