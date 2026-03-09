El rompehielos británico Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas rumbo a Malvinas

0 0 09 marzo 2026 2026-03-09T08:12:00-03:00 Editar esta nota

El rompehielos británico Sir David Attenborough fue detectado cruzando aguas argentinas rumbo a Malvinas tras zarpar de Punta Arenas.

El buque partió desde Punta Arenas y fue detectado navegando hacia las islas con identificación del gobierno británico de Malvinas. Cancillería aún no se pronunció. El rompehielos británico RRS Sir David Attenborough volvió a generar controversia tras ser detectado navegando desde Punta Arenas, en Chile, hacia las Islas Malvinas, en una derrota que lo llevó nuevamente a cruzar aguas argentinas en el Atlántico Sur.
El buque partió desde Punta Arenas y fue detectado navegando hacia las islas con identificación del gobierno británico de Malvinas. Cancillería aún no se pronunció.
El rompehielos británico RRS Sir David Attenborough volvió a generar controversia tras ser detectado navegando desde Punta Arenas, en Chile, hacia las Islas Malvinas, en una derrota que lo llevó nuevamente a cruzar aguas argentinas en el Atlántico Sur.

El movimiento fue registrado por plataformas de seguimiento marítimo, donde el buque figura identificado con bandera del gobierno británico de las islas, una administración que la Argentina considera ilegal en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

Al momento de la publicación, la Cancillería argentina no había emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo cruce.

Un buque científico con presencia estratégica

El rompehielos es operado por el British Antarctic Survey y fue diseñado como una plataforma de investigación polar y apoyo logístico para campañas científicas en el Atlántico Sur y la Antártida.

Sin embargo, especialistas señalan que sus trayectos también forman parte de una red logística británica que conecta Malvinas, Georgia del Sur, la Antártida y puertos de apoyo sudamericanos, entre ellos Punta Arenas. Ese corredor permite sostener operaciones científicas, reabastecimiento y apoyo a instalaciones británicas en la región. No es la primera vez que el buque genera controversia en la región.

En enero de 2025, el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ya había denunciado la presencia del mismo rompehielos británico navegando por aguas argentinas con la misma identificación.

El episodio abrió un debate sobre si ese tránsito debía ser considerado “paso inocente” según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o si la utilización de símbolos vinculados a la administración británica en las islas volvía improcedente esa interpretación.

Un corredor logístico en el Atlántico Sur

Durante los últimos meses, el RRS Sir David Attenborough registró escalas en distintos puntos del Atlántico Sur, entre ellos:
  • Islas Malvinas
  • Georgia del Sur
  • Puertos de apoyo en el sur de Chile
Estas operaciones suelen incluir reabastecimiento, apoyo a bases británicas y campañas científicas en el entorno antártico, lo que refuerza la presencia logística del Reino Unido en la región.

Debate por la reacción argentina

En episodios anteriores, los cuestionamientos más fuertes surgieron desde autoridades provinciales de Tierra del Fuego, especialistas en la cuestión Malvinas y analistas del Atlántico Sur.

La falta de una reacción oficial visible, señalan algunos observadores, podría contribuir a naturalizar este tipo de navegaciones británicas en la región, incluso cuando se realizan bajo símbolos vinculados al gobierno de las islas. Por eso, el nuevo paso del rompehielos británico vuelve a poner en primer plano la discusión sobre soberanía, navegación y presencia estratégica en el Atlántico Sur.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2476,Interes General,3331,Internacionales,172,Locales,4352,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11581,Sociedad,5198,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15256,Ultimas Noticias,13645,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El rompehielos británico Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas rumbo a Malvinas
El rompehielos británico Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas rumbo a Malvinas
El rompehielos británico Sir David Attenborough fue detectado cruzando aguas argentinas rumbo a Malvinas tras zarpar de Punta Arenas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYUfOHjpmWUHIeT5F0uTHKYRacfemInhwGXMfN-Ow53P7S6tIx0hSD5bkR6tjBJxc7LjbQrCj2e2R6WhGlfkClsG4sL04utrLvJdvkXdr4r6uZfpml9CU8AOOVYNufp8FvrsJezB9eOE4mbCb4EJgrfser162n0YeADintW8HRWl4urDJiLXCD/w640-h418/Sir-David-Attenborough-paso-por-argentina-sin-permiso-de-navegacion-Chile-Islas-Malvinas.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYUfOHjpmWUHIeT5F0uTHKYRacfemInhwGXMfN-Ow53P7S6tIx0hSD5bkR6tjBJxc7LjbQrCj2e2R6WhGlfkClsG4sL04utrLvJdvkXdr4r6uZfpml9CU8AOOVYNufp8FvrsJezB9eOE4mbCb4EJgrfser162n0YeADintW8HRWl4urDJiLXCD/s72-w640-c-h418/Sir-David-Attenborough-paso-por-argentina-sin-permiso-de-navegacion-Chile-Islas-Malvinas.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/el-rompehielos-britanico-sir-david.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/el-rompehielos-britanico-sir-david.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos