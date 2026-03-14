El Gobierno provincial liquida más de $21.500 millones en coparticipación y crece la expectativa sobre si los municipios saldarán sus deudas con OSEF

El Gobierno de Tierra del Fuego dispuso la liquidación definitiva de $21.560 millones en concepto de coparticipación correspondiente al mes de noviembre de 2025, fondos que serán distribuidos entre las municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Provincial Nº 384/26, publicado el pasado 12 de marzo en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador y el jefe de Gabinete. El documento establece el desembolso de los montos adeudados por la Provincia a las administraciones municipales.





De acuerdo al detalle del decreto, el Municipio de Río Grande recibirá $10.596.243.572,19, convirtiéndose en la comuna con mayor monto asignado. En segundo lugar se ubica Ushuaia con $9.354.586.516,17, mientras que Tolhuin percibirá $1.609.105.250,14.





La normativa también indica que la Tesorería General de la Provincia ya había transferido parte de estos recursos hasta el 9 de enero de 2026, correspondientes a la recaudación coparticipable del mismo período, aplicando previamente las deducciones previstas por la Ley Provincial Nº 905.





En el caso de Ushuaia, se habían girado previamente $8.778.907.631,63, con una retención de $433.186 por saldo a favor de la Provincia. Para Río Grande se transfirieron $9.724.797.23, aplicándose retenciones por $686.524 y $66.397 vinculadas a intereses y amortización. En tanto, Tolhuin había recibido $1.528.940.162,39, con una deducción de $1.257.519.





Asimismo, el decreto menciona otras retenciones menores: $252.025 para Ushuaia, $449.503 para Río Grande y $415.758 para Tolhuin, imputadas a las unidades de gestión financiera correspondientes al ejercicio económico 2025.





La transferencia de estos fondos vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos municipales. En particular, crece la expectativa sobre si parte de estos ingresos será destinada a cancelar las millonarias deudas que mantienen la Municipalidad de Río Grande y Tolhuin, y si la deuda del Gobierno provincial, sera cancelada, sabiendo los problemas que tiene la Obra Social y que sería importante que reciba el dinero adeudado.





La incógnita ahora pasa por saber si los municipios priorizarán sanear esas obligaciones o si los recursos terminarán destinados a otros gastos de gestión.