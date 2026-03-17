denuncian pérdida de gas en el jardín Barquito Travieso y advierten riesgo para niños

Denuncian pérdida de gas en el jardín Barquito Travieso de Ushuaia. Padres y docentes alertan por riesgos y falta de solución.
Crece la preocupación en la comunidad educativa del jardín de infantes “Barquito Travieso”, en la ciudad de Ushuaia, donde desde hace varios días se registra una pérdida de gas en una caldera que, según denuncian, aún no fue reparada.
La situación genera alarma no solo entre las familias, sino también entre el personal de la institución, ya que advierten que el problema pone en riesgo tanto a los niños y niñas que asisten como a los trabajadores del establecimiento.
De acuerdo a lo señalado, pese a la gravedad del cuadro, no se habría realizado una intervención técnica definitiva, lo que mantiene un escenario de incertidumbre dentro del edificio escolar.
Medidas cuestionadas
Uno de los puntos más criticados es la respuesta de las autoridades, que habrían indicado como única medida mantener las ventanas abiertas para ventilar los espacios.
Sin embargo, esta decisión fue considerada insuficiente y riesgosa, teniendo en cuenta que se trata de una posible fuga de gas en un establecimiento educativo con menores de edad.
Padres y docentes remarcan que no se puede garantizar la seguridad bajo estas condiciones, y reclaman una solución urgente antes de que ocurra una situación mayor.
Riesgo latente y falta de respuestas
La permanencia del problema durante varios días sin resolución efectiva expone, según denuncian, una preocupante falta de intervención y control, en un tema que involucra directamente la seguridad de la comunidad educativa.
Mientras tanto, la actividad en el jardín continúa, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones reales del edificio y el funcionamiento de la caldera.
La situación vuelve a poner el foco en la responsabilidad de las autoridades educativas y de mantenimiento escolar, ante un problema que, lejos de ser menor, podría tener consecuencias graves si no se actúa de manera inmediata.
COMENTARIOS