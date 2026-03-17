denuncian pérdida de gas en el jardín Barquito Travieso y advierten riesgo para niños

Crece la preocupación en la comunidad educativa del jardín de infantes “Barquito Travieso”, en la ciudad de Ushuaia, donde desde hace varios días se registra una pérdida de gas en una caldera que, según denuncian, aún no fue reparada.

La situación genera alarma no solo entre las familias, sino también entre el personal de la institución, ya que advierten que el problema pone en riesgo tanto a los niños y niñas que asisten como a los trabajadores del establecimiento.





De acuerdo a lo señalado, pese a la gravedad del cuadro, no se habría realizado una intervención técnica definitiva, lo que mantiene un escenario de incertidumbre dentro del edificio escolar.



