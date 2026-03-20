Denuncian apropiación ilegal de espacios públicos para estacionar en barrio San Salvador de Ushuaia

0 0 20 marzo 2026 2026-03-20T15:55:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos de Ushuaia denuncian reserva ilegal de estacionamiento en barrio San Salvador. Reclaman controles municipales.

Vecinos del barrio San Salvador, en la ciudad de Ushuaia, denunciaron la ocupación indebida de espacios públicos para estacionamiento, una práctica que aseguran se repite con frecuencia en distintos sectores del barrio.

El hecho fue reportado en la calle Lago del Desierto, en cercanías de Juan Rodríguez, donde frentistas habrían colocado objetos y señalizaciones improvisadas para reservar lugares de estacionamiento en la vía pública, como si se tratara de espacios privados.

Según indicaron residentes de la zona, esta conducta genera conflictos entre vecinos y dificulta la circulación y el acceso a viviendas, además de representar una apropiación indebida de un espacio que es de uso común.

La situación se da en un contexto donde el crecimiento urbano y el aumento del parque automotor en Ushuaia han intensificado los problemas de estacionamiento, especialmente en barrios residenciales.

Sin embargo, remarcan que la reserva de espacios en la vía pública sin autorización constituye una infracción a las normas de tránsito y convivencia urbana, por lo que reclaman mayor control por parte de las autoridades municipales.

Vecinos sostienen que ya se realizaron advertencias informales, pero que la práctica continúa, generando malestar y un clima de tensión en el sector.

El conflicto refleja una problemática cada vez más visible en Ushuaia: la falta de controles y planificación urbana que deriva en conductas irregulares, donde algunos vecinos avanzan sobre el espacio público ante la ausencia del Estado.

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Cronicas Fueguinas: Denuncian apropiación ilegal de espacios públicos para estacionar en barrio San Salvador de Ushuaia
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