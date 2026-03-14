Corte de luz en Ushuaia: la DPE interrumpirá el servicio este sábado en numerosos barrios y edificios públicos

La Dirección Provincial de Energía (DPE) anunció que este sábado 14 de marzo se realizará un corte programado del suministro eléctrico en Ushuaia, con el objetivo de llevar adelante trabajos de poda y mantenimiento en las líneas de media tensión.





Según informó el organismo, la interrupción del servicio se extenderá entre las 8 y las 13 horas, aunque la medida está sujeta a las condiciones climáticas. Los trabajos afectarán a tres alimentadores del sistema eléctrico que abastecen a distintos sectores de la ciudad.





En el caso del alimentador N.º 4, el corte alcanzará a los barrios Towora, Almirante Solier, Kareken, Primer Argentino, Bahía Golondrina, Los Alerces, Gaucho Rivero, Los Calafates, Colombo, Itulara y Akawaia. También se verán afectados organismos e instituciones como el CADIC, el IPI, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Municipalidad de Ushuaia, la Planta Nº 1 de la DPOSS, la Planta Cloacal Bahía Golondrina y el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, además del sector de 12 de Octubre.





Por su parte, el alimentador N.º 8 dejará sin suministro eléctrico a los barrios Alto del Beban, Andino, Islas Malvinas, El Progreso, Felipe Varela, Casa del Sur, Kaupén, Obrero, Escondido, Latinoamericano, Club de Campo, Bella Vista, Pista de Esquí, Alakalufe y Alakalufe II. En este sector también quedarán afectados el Gimnasio Petrina, la Villa del Deporte, el nuevo edificio del Infuetur y un jardín de infantes, además de tramos de las calles Provincia Grande, Akainik y la avenida Alem.





En tanto, el alimentador N.º 11 impactará en los barrios Río Pipo, El Recodo, Los Andes, Alto del Pipo, Cauquén, Alto del Cauquén, Terraza I y II, Ushuaia Chico, Costa Susana y Altos del Pipo.





El corte también afectará a numerosos edificios públicos y centros de salud, entre ellos el Ministerio de Salud, Defensa Civil, la Caja de Previsión Social, CAISA y el anexo de la Clínica Dr. Jorge Sagardia, además de varios hoteles y centros de atención primaria.





En el ámbito educativo, la interrupción del suministro alcanzará a escuelas, colegios e instituciones educativas de distintos niveles, incluyendo las escuelas Nº 16, 22, 30, 31 y 48, las escuelas experimentales Las Lengas y Las Gaviotas, los colegios Monseñor Alemán, Sobral, del Sur y Nacional, además de jardines de infantes y maternales.





Los cortes programados suelen generar molestias en vecinos, instituciones y comercios, pero desde la Dirección Provincial de Energía sostienen que estas tareas resultan necesarias para garantizar el mantenimiento del sistema eléctrico y prevenir fallas mayores en la red que abastece a la capital fueguina.