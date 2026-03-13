Corte de agua en Ushuaia: trabajos de la DPOSS afectarán a varios barrios durante la mañana

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informó que este viernes se realizará un corte programado del suministro de agua potable en distintos sectores de Ushuaia debido a trabajos de mantenimiento en la red.

Según comunicó la DPOSS, las tareas se llevarán adelante en inmediaciones de las calles Perón y Kuanip, donde se ejecutarán intervenciones técnicas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de distribución de agua en esa zona de la ciudad.





Como consecuencia de estos trabajos, el servicio se verá afectado en el área comprendida desde Kuanip hasta Fuegia Basket, y desde Marcos Zar hasta Chiriguanos, incluyendo también sectores aledaños.





Desde el organismo indicaron que la interrupción del suministro se producirá a partir de las 9 de la mañana y se extendería aproximadamente hasta las 16 horas, momento en el que se prevé que el servicio comience a normalizarse de manera progresiva.





Ante esta situación, se solicitó a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso responsable del agua almacenada durante el período de corte, a fin de evitar inconvenientes mayores mientras se desarrollan los trabajos técnicos.





Los cortes programados forman parte de las intervenciones necesarias para mantener y mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad. Sin embargo, este tipo de situaciones también vuelve a poner en agenda la necesidad de avanzar con inversiones sostenidas en el sistema de distribución de agua en Ushuaia, una problemática que históricamente genera inconvenientes en distintos barrios cuando se realizan trabajos en la red.