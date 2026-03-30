CONDENARON A MANCILLA POR EL CRIMEN DE BACIOCCHI: EL TRIBUNAL DESCARTÓ LA PERPETUA

Condenaron a Florencia Mancilla a 8 años por el crimen de Baciocchi. El Tribunal descartó la perpetua y falló por homicidio simple.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de la ciudad de Río Grande condenó este lunes a Florencia Mancilla a 8 años de prisión, al encontrarla responsable del homicidio de Alexis Baciocchi, ocurrido en diciembre de 2022.
El veredicto se conoció al cierre del debate oral, luego de una semana de alegatos en la que las partes plantearon posturas marcadamente diferentes respecto a la calificación del hecho y el monto de la pena.
Un fallo en línea con la defensa
La resolución del Tribunal coincidió con lo solicitado por la defensa, encabezada por el Dr. Jesús González Saber, quien había pedido la pena mínima prevista para el delito en caso de una condena.
En contraposición, la querella —representada por las abogadas Sandra Arenas y Erica Soto— había requerido la prisión perpetua, mientras que la fiscal de Género, Mónica Macri, solicitó una pena de 12 años bajo la figura de homicidio simple.
Finalmente, los jueces encuadraron el hecho dentro de esta última calificación, aunque fijaron una pena menor a la requerida por la fiscalía.
Claves del juicio
Durante el proceso, distintos elementos pusieron en discusión la mecánica del hecho y el grado de responsabilidad. Por un lado, los informes forenses habían señalado la existencia de múltiples heridas, incluyendo lesiones compatibles con defensa, lo que indicaría un enfrentamiento entre las partes y no un ataque en estado de indefensión.
Este punto resultó central, ya que podría haber influido en el descarte del agravante de alevosía, uno de los factores que hubiese habilitado una pena más grave como la prisión perpetua.
A su vez, los peritajes psicológicos indicaron que la imputada comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho, descartando la existencia de alteraciones mentales que pudieran eximirla de responsabilidad.
Expectativa por los fundamentos
Tras la lectura del veredicto, se espera ahora la publicación de los fundamentos de la sentencia, donde el Tribunal detallará los criterios jurídicos que llevaron a fijar la pena en 8 años. El fallo ya genera repercusiones, especialmente por la diferencia entre lo solicitado por la querella y lo finalmente resuelto.
Le quieren meter la perspectiva de género a todo, hasta Rolón, pero cuando hay tarasca como lo de Hebeweiss, e pobrecito es analfabeto.ResponderBorrar
Ser analfabeto no significa ser degenerado, no estigmaticen así.
Obvio que el hombre se habrá querido defender...ResponderBorrar
ni uno menos! las locas son las mejores pero pasan estas cosas.ResponderBorrar
Qué barato resultó matar gente che! Matás, fingís locura, decís que sos una pobre mujer víctima y si no lo sos te autopercibís mujer y listo el pollo: LICENCIA PARA MATAR. Un asco todo.ResponderBorrar
En 6 años se va a presentar como diputada del PJ!!!!!ResponderBorrar
En 6 años se va a presentar como diputada del PJ!!!!!ResponderBorrar
CON los años que le dieron la hubieran dejado libre no masResponderBorrar
Pascuas sin huevo, ate, que paguen el 4/4.ResponderBorrar
EN CUALQUIER OTRO JUZGADO SERIO LE DAN MINIMO 12. HAY UN CASO SIMILAR EN OTRA PROVINCIA QUE LA PAREJA MASCULINA ACTUO CON VIOLENCIA DE GENERO. NO HUBO ASESINATO Y LE DIERON COMO 15 AÑOS. ESTOS PARASITOS DE LA JUSTICA COMEN Y VIVEN DE LUJO. SE RASCAN Y LABURAN COMO EL OGT. INFORMEN BIEN EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PAYASOS DEL TRIBUNAL. SE CREEN DIOSES LOS HIJOS DE MPResponderBorrar