CONDENARON A MANCILLA POR EL CRIMEN DE BACIOCCHI: EL TRIBUNAL DESCARTÓ LA PERPETUA

La resolución del Tribunal coincidió con lo solicitado por la defensa, encabezada por el Dr. Jesús González Saber, quien había pedido la pena mínima prevista para el delito en caso de una condena.





En contraposición, la querella —representada por las abogadas Sandra Arenas y Erica Soto— había requerido la prisión perpetua, mientras que la fiscal de Género, Mónica Macri, solicitó una pena de 12 años bajo la figura de homicidio simple.





Finalmente, los jueces encuadraron el hecho dentro de esta última calificación, aunque fijaron una pena menor a la requerida por la fiscalía.





Claves del juicio