MURIÓ UNA MUJER TRAS UN VIOLENTO CHOQUE CON UN COLECTIVO EN CABO DOMINGO

El siniestro ocurrió esta mañana al norte de Río Grande. La conductora de una camioneta quedó atrapada tras el impacto y falleció en el hospital. Hay otras personas heridas.

Una nueva tragedia vial sacude a la provincia. Este martes por la mañana, alrededor de las 7:45, se registró un violento choque sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del sector de Cabo Domingo, a unos 19 kilómetros al norte de la ciudad de Río Grande.





El siniestro involucró a un colectivo Mercedes-Benz perteneciente a una empresa de transporte de pasajeros, conducido por Carlos Oropeza, y una camioneta Renault Oroch color bordo, manejada por una mujer.





Producto del fuerte impacto, la conductora del rodado menor, identificada como María Gabriela Navarro Toledo, quedó atrapada en el habitáculo, lo que obligó a una intensa labor de rescate por parte de Bomberos Voluntarios.





Tras ser liberada, la mujer fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento a raíz de las graves lesiones sufridas.





En el lugar también fueron asistidas otras dos personas que resultaron heridas, aunque no trascendió la gravedad de sus lesiones.





El hecho vuelve a poner en foco la peligrosidad de la Ruta 3, especialmente en sectores como Cabo Domingo, donde las condiciones de circulación suelen ser complejas y los siniestros viales se repiten con frecuencia.





Intervienen en la causa las autoridades correspondientes, que trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.