Condenaron a 6 años de prisión a Kevin Ortiz por golpear y amenazar a su ex pareja

Condenaron a Kevin Ortiz a 6 años de prisión en Ushuaia por agredir y amenazar a su ex pareja en reiteradas ocasiones.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia. El hombre fue hallado culpable de lesiones reiteradas y amenazas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenó este jueves a Kevin Ortiz a 6 años de prisión tras encontrarlo culpable de agredir y amenazar a su ex pareja en distintos episodios ocurridos entre febrero de 2024 y agosto de 2025.

El tribunal determinó que el acusado fue responsable de lesiones leves reiteradas en un número indeterminado de ocasiones, en concurso real con lesiones graves, todos los hechos agravados por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Además, fue hallado culpable de amenazas coactivas reiteradas en dos oportunidades.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego, Ortiz —quien llegó al juicio en condición de detenido— provocó diversas lesiones físicas a la mujer y la amenazó reiteradamente con el objetivo de intimidarla y generar temor.

Durante los alegatos finales realizados en la mañana del jueves, la querella, representada por el abogado Nicolás Graffigna, había solicitado 9 años de prisión para el acusado.

Por su parte, la fiscal de Género Paula Schapochnik requirió una pena de 6 años de prisión, pedido que finalmente fue el que tomó el tribunal al momento de dictar sentencia.

En tanto, la defensa del imputado, a cargo del abogado Jorge Hernández, había solicitado la absolución por dos de los hechos y, de manera subsidiaria, que en caso de una condena se impusiera una pena de 3 años de prisión en suspenso por otro de los episodios.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, quien presidió el debate, junto a los vocales Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el jueves 19 de marzo a las 19 horas.

