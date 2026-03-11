Cerraron el destacamento de Protección Civil en Lago Escondido por falta de gas

3 0 11 marzo 2026 2026-03-11T06:36:00-03:00 Editar esta nota

Una situación preocupante se registró en el destacamento de Protección Civil de Tierra del Fuego ubicado en la zona de Lago Escondido, donde...

El indicador del tanque marcaba apenas un 5% de carga y el suministro se agotó, lo que obligó a suspender el funcionamiento del puesto operativo.
Una situación preocupante se registró en el destacamento de Protección Civil de Tierra del Fuego ubicado en la zona de Lago Escondido, donde debieron cerrar temporalmente las instalaciones debido a la falta de gas en el sistema de abastecimiento.

De acuerdo a información a la que pudo acceder este medio, el indicador del tanque de gas registraba apenas un 5% de carga, lo que evidenciaba que el suministro se encontraba prácticamente agotado.

Sin gas para el funcionamiento del destacamento

El bajo nivel de combustible generó preocupación entre quienes cumplen funciones en el lugar, ya que el gas resulta fundamental para el funcionamiento normal de las instalaciones y los servicios que se brindan desde el destacamento.

Ante esta situación, el puesto operativo debió suspender su actividad hasta tanto se restablezca el suministro, lo que genera inquietud teniendo en cuenta la importancia estratégica del lugar para la asistencia y respuesta ante emergencias en la zona.

Un punto clave en la Ruta 3

El destacamento ubicado en el sector de Lago Escondido cumple un rol relevante en la asistencia a quienes transitan por la Ruta Nacional 3, especialmente durante condiciones climáticas adversas o situaciones de emergencia.

Por ese motivo, la falta de gas que obligó a suspender su funcionamiento plantea interrogantes sobre la logística y el abastecimiento de servicios esenciales en uno de los sectores más transitados del centro de la provincia.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuándo se normalizará la provisión de gas ni cuándo volverá a operar el destacamento.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimomarzo 11, 2026

    Y que hace ese destacamento?.no creo q modifique el funcionamiento ...

    ResponderBorrar
  2. Anónimomarzo 11, 2026

    Se quedaron sin agua caliente para el mate. Así no se puede laburar, hay que cerrar.
    Pongan una salamandra manga de vagos. Cómo se creen que era antes?

    ResponderBorrar
  3. Anónimomarzo 11, 2026

    Vamos a vivir mejor...

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2478,Interes General,3332,Internacionales,172,Locales,4361,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11585,Sociedad,5198,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15266,Ultimas Noticias,13655,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Cerraron el destacamento de Protección Civil en Lago Escondido por falta de gas
Cerraron el destacamento de Protección Civil en Lago Escondido por falta de gas
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheUNx9QX9m2u8e-JurQFfj6XbAj0ojoySFakzUaZmieLyRZ334DyivJKFGx6D4rKUT_RTH0n2-JtnClahwoMtAsqS4keBAP-QYWmJz6nTc7IBPmQ__z0kTTUKxK1sKGWVafQwS04hVidVeIyHM5dbaUBrSXfBd6lMx5aeeUc5E__t-jeuVLQlD/w640-h374/destacamento%20proteccion%20civil%20%20lago%20escondido%20cierra%20por%20falta%20de%20gas.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheUNx9QX9m2u8e-JurQFfj6XbAj0ojoySFakzUaZmieLyRZ334DyivJKFGx6D4rKUT_RTH0n2-JtnClahwoMtAsqS4keBAP-QYWmJz6nTc7IBPmQ__z0kTTUKxK1sKGWVafQwS04hVidVeIyHM5dbaUBrSXfBd6lMx5aeeUc5E__t-jeuVLQlD/s72-w640-c-h374/destacamento%20proteccion%20civil%20%20lago%20escondido%20cierra%20por%20falta%20de%20gas.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/cerraron-el-destacamento-de-proteccion.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/cerraron-el-destacamento-de-proteccion.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos