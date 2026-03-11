Cerraron el destacamento de Protección Civil en Lago Escondido por falta de gas

Una situación preocupante se registró en el destacamento de Protección Civil de Tierra del Fuego ubicado en la zona de Lago Escondido, donde...
De acuerdo a información a la que pudo acceder este medio, el indicador del tanque de gas registraba apenas un 5% de carga, lo que evidenciaba que el suministro se encontraba prácticamente agotado.
Sin gas para el funcionamiento del destacamento
El bajo nivel de combustible generó preocupación entre quienes cumplen funciones en el lugar, ya que el gas resulta fundamental para el funcionamiento normal de las instalaciones y los servicios que se brindan desde el destacamento.
Ante esta situación, el puesto operativo debió suspender su actividad hasta tanto se restablezca el suministro, lo que genera inquietud teniendo en cuenta la importancia estratégica del lugar para la asistencia y respuesta ante emergencias en la zona.
Un punto clave en la Ruta 3
El destacamento ubicado en el sector de Lago Escondido cumple un rol relevante en la asistencia a quienes transitan por la Ruta Nacional 3, especialmente durante condiciones climáticas adversas o situaciones de emergencia.
Por ese motivo, la falta de gas que obligó a suspender su funcionamiento plantea interrogantes sobre la logística y el abastecimiento de servicios esenciales en uno de los sectores más transitados del centro de la provincia.
Hasta el momento no se informó oficialmente cuándo se normalizará la provisión de gas ni cuándo volverá a operar el destacamento.
Y que hace ese destacamento?.no creo q modifique el funcionamiento ...ResponderBorrar
Se quedaron sin agua caliente para el mate. Así no se puede laburar, hay que cerrar.ResponderBorrar
Pongan una salamandra manga de vagos. Cómo se creen que era antes?
Vamos a vivir mejor...ResponderBorrar