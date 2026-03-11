Cerraron el destacamento de Protección Civil en Lago Escondido por falta de gas

Sin gas para el funcionamiento del destacamento





El bajo nivel de combustible generó preocupación entre quienes cumplen funciones en el lugar, ya que el gas resulta fundamental para el funcionamiento normal de las instalaciones y los servicios que se brindan desde el destacamento.





Ante esta situación, el puesto operativo debió suspender su actividad hasta tanto se restablezca el suministro, lo que genera inquietud teniendo en cuenta la importancia estratégica del lugar para la asistencia y respuesta ante emergencias en la zona.