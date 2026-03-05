Allanamientos en Ushuaia por robos: celulares sustraídos de un local y una bicicleta recuperada

Allanamientos en Ushuaia por robos: investigan la sustracción de celulares de un local y recuperaron una bicicleta robada en otro operativo policial.
La Policía realizó dos allanamientos en distintos sectores de Ushuaia en el marco de una investigación por el robo de celulares tras la rotura de la vidriera de un local comercial. Durante los operativos se secuestraron elementos vinculados a la causa y además se logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída días atrás.Personal policial llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de investigaciones por robos denunciados recientemente, con resultados positivos en varios de los procedimientos.
Uno de los operativos se vincula con la causa iniciada tras la denuncia radicada el pasado 18 de febrero por la rotura de la vidriera de un local comercial y la sustracción de teléfonos celulares que se encontraban exhibidos en el interior del comercio. A partir de las tareas investigativas y con intervención del Juzgado de Instrucción, se libraron órdenes de allanamiento que fueron concretadas durante la jornada.
El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en calle Gobernador Valdez al 600, domicilio de Luca Javier Zamora, de 18 años.
Posteriormente, los efectivos realizaron un segundo allanamiento en el barrio 60 Viviendas, Sección “G”, Tira Nº19, donde reside un menor de 16 años. Durante los operativos se secuestraron distintos elementos que podrían estar vinculados con el robo investigado, por lo que la causa continúa bajo análisis judicial.
Recuperaron una bicicleta robada en otro allanamiento
En paralelo, también el miércoles se llevó adelante otro procedimiento judicial en una vivienda del barrio 300 Viviendas, Tira 3, en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta denunciado días atrás. El allanamiento arrojó resultado positivo, ya que en el lugar se logró recuperar una bicicleta rodado 23 que había sido sustraída el martes.
Durante el operativo fue notificado de sus derechos y garantías procesales Darío David Cejas, quien quedó a disposición del juzgado interviniente mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.
Las investigaciones continúan en ambos casos para determinar responsabilidades y posibles vinculaciones con otros delitos denunciados en la ciudad.
