Allanamientos en Ushuaia por robos: celulares sustraídos de un local y una bicicleta recuperada

La Policía realizó dos allanamientos en distintos sectores de Ushuaia en el marco de una investigación por el robo de celulares tras la rotura de la vidriera de un local comercial. Durante los operativos se secuestraron elementos vinculados a la causa y además se logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída días atrás .

Uno de los operativos se vincula con la causa iniciada tras la denuncia radicada el pasado 18 de febrero por la rotura de la vidriera de un local comercial y la sustracción de teléfonos celulares que se encontraban exhibidos en el interior del comercio. A partir de las tareas investigativas y con intervención del Juzgado de Instrucción, se libraron órdenes de allanamiento que fueron concretadas durante la jornada.





El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en calle Gobernador Valdez al 600, domicilio de Luca Javier Zamora, de 18 años.





Posteriormente, los efectivos realizaron un segundo allanamiento en el barrio 60 Viviendas, Sección “G”, Tira Nº19, donde reside un menor de 16 años. Durante los operativos se secuestraron distintos elementos que podrían estar vinculados con el robo investigado, por lo que la causa continúa bajo análisis judicial.