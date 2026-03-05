Allanamientos en Ushuaia por robos: celulares sustraídos de un local y una bicicleta recuperada

6 0 05 marzo 2026 2026-03-05T01:48:00-03:00 Editar esta nota

Allanamientos en Ushuaia por robos: investigan la sustracción de celulares de un local y recuperaron una bicicleta robada en otro operativo policial.

La Policía realizó dos allanamientos en distintos sectores de Ushuaia en el marco de una investigación por el robo de celulares tras la rotura de la vidriera de un local comercial. Durante los operativos se secuestraron elementos vinculados a la causa y además se logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída días atrás.

La Policía realizó dos allanamientos en distintos sectores de Ushuaia en el marco de una investigación por el robo de celulares tras la rotura de la vidriera de un local comercial. Durante los operativos se secuestraron elementos vinculados a la causa y además se logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída días atrás.

Personal policial llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de investigaciones por robos denunciados recientemente, con resultados positivos en varios de los procedimientos.

Uno de los operativos se vincula con la causa iniciada tras la denuncia radicada el pasado 18 de febrero por la rotura de la vidriera de un local comercial y la sustracción de teléfonos celulares que se encontraban exhibidos en el interior del comercio. A partir de las tareas investigativas y con intervención del Juzgado de Instrucción, se libraron órdenes de allanamiento que fueron concretadas durante la jornada.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en calle Gobernador Valdez al 600, domicilio de Luca Javier Zamora, de 18 años.

Posteriormente, los efectivos realizaron un segundo allanamiento en el barrio 60 Viviendas, Sección “G”, Tira Nº19, donde reside un menor de 16 años. Durante los operativos se secuestraron distintos elementos que podrían estar vinculados con el robo investigado, por lo que la causa continúa bajo análisis judicial.

Recuperaron una bicicleta robada en otro allanamiento

En paralelo, también el miércoles se llevó adelante otro procedimiento judicial en una vivienda del barrio 300 Viviendas, Tira 3, en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta denunciado días atrás. El allanamiento arrojó resultado positivo, ya que en el lugar se logró recuperar una bicicleta rodado 23 que había sido sustraída el martes.

Durante el operativo fue notificado de sus derechos y garantías procesales Darío David Cejas, quien quedó a disposición del juzgado interviniente mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Las investigaciones continúan en ambos casos para determinar responsabilidades y posibles vinculaciones con otros delitos denunciados en la ciudad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimomarzo 05, 2026

    Están cayendo como moscas estos delincuentes de mie.......metan palo y a la hoya..

    ResponderBorrar
  2. Anónimomarzo 05, 2026

    Muy bien x la policia a seguir allanando a estos rateros. No dejemos q Ushuaia empiece a parecer Prov de Bs As aunque de kukas y negros ya estamos llenos.

    ResponderBorrar
  3. Anónimomarzo 05, 2026

    Dario cejjas perdido en la pipa y la madre echando la culpa a otro en ves de fijarse en su hijo

    ResponderBorrar
  4. Anónimomarzo 05, 2026

    Vayan al puerto....dicen que las ratas se comieron la plata del plazo fijo

    ResponderBorrar
  5. Anónimomarzo 05, 2026

    Dario pedazo de tranza de leche pipero ahora caiste por rata ya se te va a terminar la joda negro pipero

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,276,Espectaculos,93,Interes,2473,Interes General,3328,Internacionales,171,Locales,4333,Noticias Nacionales,1454,Policiale,9,Policiales,11572,Sociedad,5196,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15235,Ultimas Noticias,13624,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Allanamientos en Ushuaia por robos: celulares sustraídos de un local y una bicicleta recuperada
Allanamientos en Ushuaia por robos: celulares sustraídos de un local y una bicicleta recuperada
Allanamientos en Ushuaia por robos: investigan la sustracción de celulares de un local y recuperaron una bicicleta robada en otro operativo policial.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj322p9UU628VSVqt1Uf8Q9kteig936uR8I8Z3W_5I2NRnCd7psUBN1-OVlNB5MwnL8jgvmnPdA1XQRTPpJ0YNh5xWWcsjj7NzZICEp4PyjhI3l2yIoGIXsutUxJnUmWTWtcZZ4jGY-VM2RjpXEMrANFBX_CBSCeVmYGC5chdj2nA8F5n6pjh4G/w640-h386/dos%20allanaimiento%20por%20robo%20de%20bicicletas%20y%20celulares%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj322p9UU628VSVqt1Uf8Q9kteig936uR8I8Z3W_5I2NRnCd7psUBN1-OVlNB5MwnL8jgvmnPdA1XQRTPpJ0YNh5xWWcsjj7NzZICEp4PyjhI3l2yIoGIXsutUxJnUmWTWtcZZ4jGY-VM2RjpXEMrANFBX_CBSCeVmYGC5chdj2nA8F5n6pjh4G/s72-w640-c-h386/dos%20allanaimiento%20por%20robo%20de%20bicicletas%20y%20celulares%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/allanamientos-en-ushuaia-por-robos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/allanamientos-en-ushuaia-por-robos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos