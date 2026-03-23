Alerta amarilla en Tierra del Fuego: advierten por lluvias intensas y fuertes vientos

El SMN emitió un doble alerta para la provincia. Se esperan precipitaciones abundantes y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

De acuerdo al reporte actualizado, durante la tarde y noche de este lunes las zonas no costeras de Ushuaia y Río Grande serán impactadas por precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con valores acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.





Además, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones mixtas, combinando lluvia y nieve en sectores de mayor altitud, lo que podría complejizar aún más las condiciones climáticas.





En tanto, el alerta por viento regirá a partir del martes 24 de marzo, cuando se prevé el ingreso de un sistema con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h, con velocidades sostenidas entre 40 y 65 km/h provenientes del sector oeste.





Según el pronóstico, el fenómeno tendrá su mayor intensidad durante la mañana del martes, con mejoras temporarias hacia la tarde, aunque las condiciones ventosas podrían mantenerse durante gran parte del miércoles 25.





Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones: evitar salir si no es necesario, no sacar residuos, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan volarse y tener especial cuidado al circular.





En cuanto a las temperaturas, se prevé una jornada fresca en toda la provincia, con máximas que no superarán los 10°C y condiciones inestables durante todo el día.





El alerta vuelve a exponer la vulnerabilidad climática de la provincia, donde eventos de estas características impactan de forma directa en la vida cotidiana y requieren respuestas preventivas más eficaces.