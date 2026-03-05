8M en Tierra del Fuego: convocan a marchas contra las políticas de Milei y en defensa de los derechos de las mujeres

Organizaciones feministas y transfeministas de la provincia convocaron a movilizaciones en Río Grande y Ushuaia en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las actividades incluirán vigilias, intervenciones artísticas y marchas en rechazo a lo que consideran “reformas regresivas” del Gobierno nacional.

En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las colectivas feministas y transfeministas de Tierra del Fuego anunciaron una serie de actividades que culminarán con marchas y actos públicos en las principales ciudades de la provincia.





Desde la Colectiva Feminista Río Grande confirmaron que las actividades comenzarán el sábado 7 de marzo con una vigilia que se realizará desde las 21:00 horas en la intersección de avenida Belgrano y avenida San Martín.





La jornada incluirá presentaciones de artistas locales, lecturas colectivas y una olla popular, en la que se compartirá guiso de lentejas entre quienes participen de la convocatoria. Las organizaciones adelantaron que el lema elegido para este año será: “Sin derechos es esclavitud. El violeta es feminista: organización, lucha y resistencia”.





La marcha central se realizará el domingo 8 de marzo, con concentración a las 16:30 horas en la Plaza Almirante Brown, frente a la Torre de Agua. Según indicaron desde la organización, la movilización comenzará alrededor de las 17:00.



