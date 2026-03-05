8M en Tierra del Fuego: convocan a marchas contra las políticas de Milei y en defensa de los derechos de las mujeres

Colectivas feministas convocan a marchas en Ushuaia y Río Grande por el 8M con críticas a las políticas del gobierno nacional.

Organizaciones feministas y transfeministas de la provincia convocaron a movilizaciones en Río Grande y Ushuaia en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las actividades incluirán vigilias, intervenciones artísticas y marchas en rechazo a lo que consideran “reformas regresivas” del Gobierno nacional.
En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las colectivas feministas y transfeministas de Tierra del Fuego anunciaron una serie de actividades que culminarán con marchas y actos públicos en las principales ciudades de la provincia.

Desde la Colectiva Feminista Río Grande confirmaron que las actividades comenzarán el sábado 7 de marzo con una vigilia que se realizará desde las 21:00 horas en la intersección de avenida Belgrano y avenida San Martín.

La jornada incluirá presentaciones de artistas locales, lecturas colectivas y una olla popular, en la que se compartirá guiso de lentejas entre quienes participen de la convocatoria. Las organizaciones adelantaron que el lema elegido para este año será: “Sin derechos es esclavitud. El violeta es feminista: organización, lucha y resistencia”.

La marcha central se realizará el domingo 8 de marzo, con concentración a las 16:30 horas en la Plaza Almirante Brown, frente a la Torre de Agua. Según indicaron desde la organización, la movilización comenzará alrededor de las 17:00.

Actividades en Ushuaia

En Ushuaia, la Colectiva Transfeminista y Disidencias también confirmó actividades que se desarrollarán entre el 7 y el 9 de marzo. La movilización principal se realizará el lunes 9 de marzo, con concentración a las 15:00 horas frente al Superior Tribunal de Justicia, ubicado en la Plaza Piedrabuena.

Desde allí, los manifestantes marcharán hacia la Plaza Cívica, donde está previsto que a las 18:00 se realice la lectura del documento central de la jornada.

Críticas al Gobierno nacional

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización de este año se desarrollará en un contexto político particular, marcado por fuertes cuestionamientos a las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

A través de redes sociales, las colectivas indicaron que la convocatoria busca defender los derechos conquistados y manifestarse contra lo que consideran reformas regresivas para las mujeres y diversidades. “Este 8M nos encuentra nuevamente en las calles, defendiendo los derechos conquistados y manifestándonos en contra de políticas que afectan a las mujeres y disidencias”, expresaron desde la organización.

