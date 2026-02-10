(Vídeo) Se incendió un vehículo en avenida Maipú y Belgrano

10 febrero 2026

Un vehículo sufrió un principio de incendio en avenida Maipú y Belgrano de Ushuaia. Bomberos intervinieron y no hubo heridos.

El siniestro ocurrió en pleno centro de Ushuaia y requirió la intervención de los servicios de emergencia. No se registraron personas lesionadas.
Un Incendio se registró hoy en un vehículo que circulaba por la intersección de avenida Maipú y calle Belgrano, en la ciudad de Ushuaia.

Por causas que aún se tratan de establecer, el rodado comenzó a presentar fuego en su parte delantera, lo que generó alarma entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona céntrica.

En el lugar intervino personal de Bomberos, quienes lograron controlar rápidamente la situación, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. También se hizo presente personal policial para ordenar el tránsito.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños materiales. 


NOTICIA EN DESARROLLO

