(Vídeo) Se incendió un vehículo en avenida Maipú y Belgrano

Un vehículo sufrió un principio de incendio en avenida Maipú y Belgrano de Ushuaia. Bomberos intervinieron y no hubo heridos.
Un Incendio se registró hoy en un vehículo que circulaba por la intersección de avenida Maipú y calle Belgrano, en la ciudad de Ushuaia.
Por causas que aún se tratan de establecer, el rodado comenzó a presentar fuego en su parte delantera, lo que generó alarma entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona céntrica.
En el lugar intervino personal de Bomberos, quienes lograron controlar rápidamente la situación, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. También se hizo presente personal policial para ordenar el tránsito.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños materiales.
NOTICIA EN DESARROLLO
