(Vídeo) Se incendió un vehículo en avenida Maipú y Belgrano

Un Incendio se registró hoy en un vehículo que circulaba por la intersección de avenida Maipú y calle Belgrano, en la ciudad de Ushuaia.

Por causas que aún se tratan de establecer, el rodado comenzó a presentar fuego en su parte delantera, lo que generó alarma entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona céntrica.





En el lugar intervino personal de Bomberos, quienes lograron controlar rápidamente la situación, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. También se hizo presente personal policial para ordenar el tránsito.





Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños materiales.







