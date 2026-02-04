Ushuaia: comienza el juicio contra un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual

Comienza en Ushuaia el juicio contra un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual. El caso expone un grave contexto estadístico.
El próximo jueves 5 de febrero comenzará en Ushuaia el juicio oral y público contra un hombre de 25 años acusado de ejercer violencia de género y de haber cometido abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa la persistencia de este tipo de delitos en Tierra del Fuego.
Según la acusación, el imputado deberá responder por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además del delito de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos en concurso real.
De acuerdo con la investigación, el acusado habría provocado lesiones físicas y daños a la salud de la víctima y, en otro episodio, la habría sometido a un abuso sexual por vía vaginal. Los hechos se habrían producido en un contexto de amenazas, intimidación y relación desigual de poder, que habría condicionado de manera directa la posibilidad de la mujer de prestar un consentimiento libre.
Uno de los episodios denunciados habría ocurrido en octubre de 2018, mientras que el segundo se habría producido el 7 de marzo de 2021.
El debate oral estará a cargo de un Tribunal integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía. La acusación será sostenida por la fiscal especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Paula Schapochnik, mientras que la defensa estará a cargo de la Defensa Oficial.
Un contexto alarmante en Tierra del Fuego
El inicio de este juicio no es un hecho aislado. En Tierra del Fuego, los datos oficiales del Poder Judicial, a través de la Oficina de Violencia Familiar y de Género, revelan que más del 70% de las denuncias por violencia corresponden a agresiones cometidas por parejas o ex parejas, y que en la mayoría de los casos existen antecedentes previos de violencia no resueltos.
Estos números exponen una problemática estructural: la reiteración de hechos violentos y la dificultad del sistema para intervenir de manera efectiva en las primeras señales de riesgo.
La dimensión nacional: violencia que no cede
A nivel país, la situación es igualmente preocupante. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de cada 10 agresores pertenecen al círculo íntimo de la víctima, principalmente parejas o ex parejas.
En tanto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a través del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), advierte que los delitos sexuales en relaciones afectivas continúan siendo uno de los fenómenos más subregistrados, debido al miedo, la dependencia emocional y la falta de respuestas rápidas del Estado.
Violencia previa, señales ignoradas y fallas del sistema
El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la asociación La Casa del Encuentro, sostiene que la violencia física y sexual rara vez aparece de manera aislada: suele estar precedida por amenazas, control, agresiones y episodios de violencia previa que no reciben una intervención estatal eficaz.
Este patrón se repite en gran parte de las causas judiciales y vuelve a plantear un interrogante incómodo: ¿cuántas situaciones podrían evitarse si el sistema actuara antes y con mayor firmeza?
Un juicio clave y una responsabilidad institucional
El proceso judicial que se inicia en Ushuaia representa una instancia central no solo para la víctima, sino también para evaluar el funcionamiento real del sistema judicial frente a delitos de violencia de género y abuso sexual.
La expectativa está puesta en que el debate oral permita esclarecer los hechos, garantizar el derecho de defensa, pero también evitar la revictimización y enviar un mensaje claro: la violencia de género no puede seguir siendo tolerada ni minimizada.
