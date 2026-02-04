Ushuaia: comienza el juicio contra un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual

El próximo jueves 5 de febrero comenzará en Ushuaia el juicio oral y público contra un hombre de 25 años acusado de ejercer violencia de género y de haber cometido abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa la persistencia de este tipo de delitos en Tierra del Fuego.

Según la acusación, el imputado deberá responder por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además del delito de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos en concurso real.





De acuerdo con la investigación, el acusado habría provocado lesiones físicas y daños a la salud de la víctima y, en otro episodio, la habría sometido a un abuso sexual por vía vaginal. Los hechos se habrían producido en un contexto de amenazas, intimidación y relación desigual de poder, que habría condicionado de manera directa la posibilidad de la mujer de prestar un consentimiento libre.





Uno de los episodios denunciados habría ocurrido en octubre de 2018, mientras que el segundo se habría producido el 7 de marzo de 2021.





El debate oral estará a cargo de un Tribunal integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía. La acusación será sostenida por la fiscal especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Paula Schapochnik, mientras que la defensa estará a cargo de la Defensa Oficial.



