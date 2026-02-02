Un postulante de Ushuaia y Chaco avanza a la etapa final para ingresar a Gran Hermano 2026

18 0 02 febrero 2026 2026-02-02T02:39:00-03:00 Editar esta nota

Diego Brites avanza a la etapa final del casting de Gran Hermano 2026 y busca representar a Ushuaia y Chaco en Telefe.

Diego Britez atraviesa la última instancia del proceso de selección del reality de Telefe. El tramo final depende de la campaña personal y el apoyo del público.
El postulante Diego Britez se encuentra en la última etapa del proceso de selección para formar parte de Gran Hermano Selección Dorada 2026, el exitoso reality que será transmitido por Telefe y contará nuevamente con la conducción de Santiago del Moro.

Brites había anunciado públicamente su postulación en el mes de agosto, y tras superar las distintas instancias de casting logró avanzar hasta el tramo decisivo, donde los aspirantes deben reforzar su campaña personal, ganar visibilidad y sumar respaldo del público.

Según expresó, su objetivo es representar tanto a Ushuaia como a la provincia del Chaco, llevando al programa una identidad que combine el sur del país con el norte argentino, en una edición que promete volver a captar altos niveles de audiencia.

Esta fase final resulta clave, ya que la producción evalúa no solo el perfil del participante, sino también su capacidad de generar interés, identificación y apoyo en redes sociales, un factor determinante para el ingreso a la casa más famosa del país.

Gran Hermano 2026 se prepara para una nueva temporada que volverá a estar en el centro de la escena mediática, y Diego Brites ya se encuentra jugando su lugar antes de que se enciendan las cámaras.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 18
  1. Anónimofebrero 02, 2026

    No están pasando los recolectores de residuos para llevarse los residuos voluminosos ,que mierda les pasa a estos hdrmp ni están barriendo las calles ,no hacen una mierda y los único que tienen que hacer es llevarte mugre hasta un mono lo sabría hacer ,que dejen de drogarse y empiecen a laburar

    ResponderBorrar
  2. Anónimofebrero 02, 2026

    Son programas que entretienen a gente que no tienen nada en la cabeza.

    ResponderBorrar
  3. Anónimofebrero 02, 2026

    Si es liberto fracaso en puerta porque si entrara ya queda fuera en la primera eliminación

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 02, 2026

      Vos kukaracha darias para el perfil de entrar a gran hermano se necesita tener la cabeza con mierda das justo

      Borrar
  4. Anónimofebrero 02, 2026

    Que bueno, una cadena de oraciones para que triunfe....

    ResponderBorrar
  5. Anónimofebrero 02, 2026

    Chaqueño fueguino, dan asco.

    ResponderBorrar
  6. Anónimofebrero 02, 2026

    Estás son las noticias que le gusta ver publicadas al liberpeluquin así se desvía la atención de tantas cosas gravísimas que están pasando en el país.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 02, 2026

      Vos sos otro que da para postularte tenes caca en la cabeza entras seguro

      Borrar
  7. Anónimofebrero 02, 2026

    No se están llevando los residuos voluminosos los hdrmp del municipio se supone que pasan los lunes por la zona centro y no están pasando los hdrmp que dejen de drogarse y jalarse el ganzo y empiecen a hacer su trabajo

    ResponderBorrar
  8. Anónimofebrero 02, 2026

    Mmm ya queda afuera...la producción quiere que no se de información de los participante y si se detecta quedan afuera...este es un error x la fama

    ResponderBorrar
  9. Anónimofebrero 02, 2026

    Y CAROLA?? TODOS QUEREMOS SABER LO QUE TIENE PARA CONTAR... JAJAJAJJAJA

    ResponderBorrar
  10. Anónimofebrero 02, 2026

    otro puto del orto en la casa de estos rnfermos parecen que los cagan en vez de parirlos

    ResponderBorrar
  11. Anónimofebrero 02, 2026

    es de chaco... fueguino NO ES.

    ResponderBorrar
  12. Anónimofebrero 02, 2026

    El hdrmp de vuoto no se está llevando los residuos voluminosos en zona centro se supone que pasan los lunes pero es la segunda vez que no pasan ,pasaron dos semanas sin pasar que empiecen a hacer su trabajo estos hdrmp y dejen drogarse y jalarse el ganzo

    ResponderBorrar
  13. Anónimofebrero 02, 2026

    Que pelot

    ResponderBorrar
  14. Anónimofebrero 02, 2026

    Tal vez es de la gran fábrica de talentos del chorro de mel ella

    ResponderBorrar
  15. Anónimofebrero 02, 2026

    Ésto es noticia? DIOS MIO

    ResponderBorrar
  16. Anónimofebrero 02, 2026

    NUNCA PENSANDO EN LABURAR, AGARRAR UNA PALA, MEDIOCRES TEÑIDOS, SE CREEN ALEMANES

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,93,Interes,2455,Interes General,3314,Internacionales,168,Locales,4226,Noticias Nacionales,1445,Policiale,7,Policiales,11545,Sociedad,5170,Tecno,82,Tendencias,174,Titulares,15110,Ultimas Noticias,13499,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Un postulante de Ushuaia y Chaco avanza a la etapa final para ingresar a Gran Hermano 2026
Un postulante de Ushuaia y Chaco avanza a la etapa final para ingresar a Gran Hermano 2026
Diego Brites avanza a la etapa final del casting de Gran Hermano 2026 y busca representar a Ushuaia y Chaco en Telefe.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio10knN1ZeasB5ZOQhxAWe5m2jrJTaS_RRfeEA7kkL62NX0eax15Y-XpM31bHrmubcnYHm4nIaix35-qc0AA8WhBRIwzQy6u6s3nd-4e5AkE33FNM_vIZaZX7wY6Dkur2B_YMEtHSPLCLuYJF5Ny9GqHsw9V7K8Ojn_JNM7LGiCIZSYT-Wq6fN/w640-h384/diego%20britez%20gran%20hermano%20seleccio%20dorada%202026.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio10knN1ZeasB5ZOQhxAWe5m2jrJTaS_RRfeEA7kkL62NX0eax15Y-XpM31bHrmubcnYHm4nIaix35-qc0AA8WhBRIwzQy6u6s3nd-4e5AkE33FNM_vIZaZX7wY6Dkur2B_YMEtHSPLCLuYJF5Ny9GqHsw9V7K8Ojn_JNM7LGiCIZSYT-Wq6fN/s72-w640-c-h384/diego%20britez%20gran%20hermano%20seleccio%20dorada%202026.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/un-postulante-de-ushuaia-y-chaco-avanza.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/un-postulante-de-ushuaia-y-chaco-avanza.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos