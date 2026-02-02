Un postulante de Ushuaia y Chaco avanza a la etapa final para ingresar a Gran Hermano 2026

Diego Brites avanza a la etapa final del casting de Gran Hermano 2026 y busca representar a Ushuaia y Chaco en Telefe.
El postulante Diego Britez se encuentra en la última etapa del proceso de selección para formar parte de Gran Hermano Selección Dorada 2026, el exitoso reality que será transmitido por Telefe y contará nuevamente con la conducción de Santiago del Moro.
Brites había anunciado públicamente su postulación en el mes de agosto, y tras superar las distintas instancias de casting logró avanzar hasta el tramo decisivo, donde los aspirantes deben reforzar su campaña personal, ganar visibilidad y sumar respaldo del público.
Según expresó, su objetivo es representar tanto a Ushuaia como a la provincia del Chaco, llevando al programa una identidad que combine el sur del país con el norte argentino, en una edición que promete volver a captar altos niveles de audiencia.
Esta fase final resulta clave, ya que la producción evalúa no solo el perfil del participante, sino también su capacidad de generar interés, identificación y apoyo en redes sociales, un factor determinante para el ingreso a la casa más famosa del país.
Gran Hermano 2026 se prepara para una nueva temporada que volverá a estar en el centro de la escena mediática, y Diego Brites ya se encuentra jugando su lugar antes de que se enciendan las cámaras.
