Un auto cayó frente a una vivienda en Ushuaia

Un vehículo terminó fuera de la calzada y cayó frente a una vivienda este domingo por la noche en la ciudad de Ushuaia, generando preocupación entre los vecinos del sector.

El incidente se registró alrededor de las 22 horas, en De la Estancia 2826, Tira 3, de acuerdo a los testimonios de vecinos que dieron aviso a las autoridades tras observar la situación.





Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre las causas que provocaron el siniestro ni sobre la posible existencia de personas lesionadas. Tampoco se informó si el conductor se encontraba dentro del vehículo al momento del hecho.





Se aguarda información por parte de los organismos de emergencia y de seguridad para confirmar las circunstancias en las que se produjo el incidente y el estado de las personas involucradas.





Noticia en desarrollo. La información será ampliada una vez que se conozcan datos oficiales.