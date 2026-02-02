Un auto cayó frente a una vivienda en Ushuaia

Un auto cayó frente a una vivienda en Ushuaia durante la noche del domingo. Aún no hay información oficial sobre heridos.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el sector de De la Estancia. Aún no se informó oficialmente si hubo personas lesionadas.
Un vehículo terminó fuera de la calzada y cayó frente a una vivienda este domingo por la noche en la ciudad de Ushuaia, generando preocupación entre los vecinos del sector.

El incidente se registró alrededor de las 22 horas, en De la Estancia 2826, Tira 3, de acuerdo a los testimonios de vecinos que dieron aviso a las autoridades tras observar la situación.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre las causas que provocaron el siniestro ni sobre la posible existencia de personas lesionadas. Tampoco se informó si el conductor se encontraba dentro del vehículo al momento del hecho.

Se aguarda información por parte de los organismos de emergencia y de seguridad para confirmar las circunstancias en las que se produjo el incidente y el estado de las personas involucradas.

Noticia en desarrollo. La información será ampliada una vez que se conozcan datos oficiales.

  1. Anónimofebrero 02, 2026

    Todos los días hay choques de borrachos y drogadictos ,hay incendios ,robos ,golpizas a menores de edad ,gente alcoholizados y drogados en la via pública incluso en pleno día es un desastre ushuaia por culpa de vuoto y melella y el hdrmp de miei esta destruyendo tdf porque están quitando todos los fondos y los recursos de tdf y los esta entregando a los yanquis y a los judíos de mierda

    1. Anónimofebrero 02, 2026

      Si es verdad ya tenemos demasiados pelucas en la ciudad haciendo desastres libertarios como en todo el país.

    2. Anónimofebrero 02, 2026

      El final está cerca pecadores! Vayan a Tolhuin! Esa es la Tierra señalada para la salvación! Harrington separa el Fagnano para que los elegidos puedan pasar!

    3. Anónimofebrero 02, 2026

      Saca un turno en un psicoanálisis bobo
    4. Anónimofebrero 02, 2026

      Cuanta idiotez hay que leer en este blog !!! Por Dios

  2. Anónimofebrero 02, 2026

    Vamos vamos los simios

    1. Anónimofebrero 02, 2026

      No te podemos dejar dos segundos solo que ya empezas con las drogas , los demás pelucas contentos contigo pero nosotros los honestos te queremos ayudar.

  3. Anónimofebrero 02, 2026

    Diego López es un libertadorio más que está en su casa cobrando sueldo de asesor de Jorge Medina viva los libertontos!

