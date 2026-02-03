Turista Israelí: Multa millonaria y prohibición de ingreso por fumar en Torres del Paine

Chile multó con $1 millón y prohibió el ingreso a un turista por fumar en Torres del Paine. En Argentina, sanciones similares casi no existen.
Un turista israelí fue sancionado con una multa de un millón de pesos chilenos y la prohibición de ingresar a Chile por un año, luego de ser sorprendido fumando en el Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas naturales más protegidas del país vecino.
El imputado, Halifa Nevo, fue formalizado el 14 de enero ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, tras ser denunciado por un trabajador de la empresa concesionaria Vértice, quien lo sorprendió fumando en el campamento Dickson, un sector donde está terminantemente prohibido encender cigarrillos debido al alto riesgo de incendios forestales.
La infracción fue fotografiada y denunciada de inmediato ante la CONAF y Carabineros de Chile, lo que activó un proceso judicial rápido y efectivo. El resultado: multa económica significativa, destino solidario del dinero al Cuerpo de Bomberos, y una sanción migratoria concreta, que impide al infractor volver a ingresar al país por un año.
Sanciones ejemplares…que en Argentina no existen
El caso vuelve a dejar en evidencia una diferencia clave entre Chile y Argentina en materia de protección ambiental. Mientras del otro lado de la cordillera se aplican castigos severos, rápidos y sin contemplaciones, en Argentina situaciones similares suelen resolverse con multas bajas, advertencias o directamente sin consecuencias reales, incluso cuando se trata de áreas naturales protegidas.
En parques nacionales argentinos, fumar, encender fuego o generar daños ambientales rara vez deriva en sanciones ejemplificadoras. No hay prohibiciones de ingreso, las multas no son disuasivas y los procesos suelen dilatarse, dejando un mensaje peligroso: dañar el ambiente casi nunca sale caro.
Chile, en cambio, adopta una lógica clara: el que pone en riesgo el patrimonio natural, paga caro y queda afuera. Una política que busca prevenir tragedias ambientales como los incendios que, en años anteriores, provocaron daños irreversibles en Torres del Paine.
Protección real o discurso vacío
La diferencia no es solo legal, sino política. Donde hay decisión de cuidar el territorio, las normas se hacen cumplir. Donde no, las leyes existen solo en los papeles.
El caso del turista sancionado expone una pregunta incómoda para Argentina:
¿por qué acá no se aplica el mismo rigor cuando se destruyen o ponen en riesgo nuestros parques nacionales?
¿Estás de acuerdo con aplicar multas millonarias y prohibiciones de ingreso en Argentina para quienes dañan el ambiente? ¿O creés que las sanciones actuales son demasiado leves?
Dejá tu opinión en los comentarios y compartí esta nota. El debate sobre cómo proteger nuestros parques también es una responsabilidad ciudadana.
Estos vagos son todos militares judíos ,están reconociendo el terreno y son los que provocan los incendios y no son los mapuches los que provocan los incendios como dice el hdrmp judio criptoestafador traidor de mileiResponderBorrar
Estos son los que prenden fuegoResponderBorrar