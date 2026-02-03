Turista Israelí: Multa millonaria y prohibición de ingreso por fumar en Torres del Paine

Un turista israelí fue sancionado con una multa de un millón de pesos chilenos y la prohibición de ingresar a Chile por un año, luego de ser sorprendido fumando en el Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas naturales más protegidas del país vecino.

El imputado, Halifa Nevo, fue formalizado el 14 de enero ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, tras ser denunciado por un trabajador de la empresa concesionaria Vértice, quien lo sorprendió fumando en el campamento Dickson, un sector donde está terminantemente prohibido encender cigarrillos debido al alto riesgo de incendios forestales.





La infracción fue fotografiada y denunciada de inmediato ante la CONAF y Carabineros de Chile, lo que activó un proceso judicial rápido y efectivo. El resultado: multa económica significativa, destino solidario del dinero al Cuerpo de Bomberos, y una sanción migratoria concreta, que impide al infractor volver a ingresar al país por un año.