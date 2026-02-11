SUTEF declaró paro, asambleas y estado de alerta para arrancar el ciclo 2026

26 0 11 febrero 2026 2026-02-11T02:56:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF anunció paro este miércoles y asambleas jueves y viernes por falta de paritarias, descuentos salariales y rechazo a la reforma laboral.

El gremio docente fueguino confirmó paro este miércoles, asambleas jueves y viernes y denunció la falta de paritarias, descuentos salariales y el avance de una reforma laboral regresiva.

El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió declararse en estado de alerta, movilización y asambleas en toda la provincia, en un escenario de fuerte conflicto con el Gobierno provincial y en rechazo a las políticas impulsadas a nivel nacional.

Desde el sindicato docente señalaron que la medida responde a la falta de convocatoria a la mesa paritaria salarial por parte del Gobierno de Tierra del Fuego, así como al rechazo a la ofensiva del Gobierno nacional, que —según expresaron— busca avanzar con una reforma laboral regresiva, la modificación de la Ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad.

En ese marco, SUTEF confirmó su adhesión al Paro Nacional del miércoles 11 de febrero, convocado por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en reclamo de paritarias salariales y en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso. Los puntos de encuentro y horarios de la movilización serán definidos y comunicados en las próximas horas.

Asimismo, el gremio resolvió que los días jueves 12 y viernes 13 de febrero se desarrollen asambleas en todas las instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de “debatir, analizar y definir colectivamente los pasos a seguir”.

Desde SUTEF denunciaron además descuentos masivos aplicados a la docencia fueguina, a los que calificaron como una maniobra de amedrentamiento, y advirtieron sobre el incumplimiento del acuerdo salarial homologado, lo que profundiza el conflicto en el sector educativo.

El plan de lucha se da en la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026, con lunes y martes feriados, lo que configura un arranque del año marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el principal gremio docente de la provincia.

Desde el sindicato anticiparon que, de no mediar una convocatoria urgente a paritaria, las medidas podrían profundizarse en los próximos días.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 26
  1. Anónimofebrero 11, 2026

    Ahora Miley los hace pelear entre ellos y solo sacan a la luz la corrupción jajaaj.calleron no saben q hacer con el mismo sistema.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 11, 2026

      Que sistema pedazo de hdp? Te haces el libertario y repartis pizza ! Este Milei vino a destruir todo....nos piso la cabeza....nadie de los k devolvió un puto pedo y todos comen asado juntos

      Borrar
  2. Anónimofebrero 11, 2026

    No me digas !!

    ResponderBorrar
  3. Anónimofebrero 11, 2026

    No sorprenden a nadie... ahora Catenonga para hacer videitos en las redes mandado a hacer... andá a laburar inútil...

    ResponderBorrar
  4. Anónimofebrero 11, 2026

    Los esclavos libertarios apoyamos la medida excepto que nuestro amo y amado Trump nos pida lo contrario.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 11, 2026

      ja habla de esclavos, y le hace caso a catena, dejarte domar por ese es ser esclavo

      Borrar
  5. Anónimofebrero 11, 2026

    nada nuevo!! lo de todos los años

    ResponderBorrar
  6. Anónimofebrero 11, 2026

    Y cuál es la noticia!
    Noticia sería que el Soretef anunciara que va a haber clases todo el año.

    ResponderBorrar
  7. Anónimofebrero 11, 2026

    Otra vez el pelotudo este convocando paro, cabeza de termo, eso no va mas

    ResponderBorrar
  8. Anónimofebrero 11, 2026

    Para la sorpresa de nadie

    ResponderBorrar
  9. Anónimofebrero 11, 2026

    Volvieron de las Vacaciones con todas la pilas

    ResponderBorrar
  10. Anónimofebrero 11, 2026

    Cuando se acaba esto! Quien le pone freno a este tipo?

    ResponderBorrar
  11. Anónimofebrero 11, 2026

    Pero para....... y esta nota?

    https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/melella-aprobo-por-decreto-la-nueva.html#more

    Firmaron y al dia siguiente este anuncio paro?

    Es tremendo lo que esta pasando en esta provincia. Lo que han hecho los politicos con este lugar, es para hacer una pelicula.
    Arruinaron TODO!!!!

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 11, 2026

      Lee bien fue por DECRETO, porque decis firmaron? No hubo acuerdo de partes fue el Gobierno que unilateralmente saco ese DECRETO.

      Borrar
  12. Anónimofebrero 11, 2026

    Lacra para esta Provincia como este no hay. pero con este gobernador de porqueria que vamos a pedir.

    ResponderBorrar
  13. Anónimofebrero 11, 2026

    Che sáquenle el aumento qué le dieron a estos mierdas

    ResponderBorrar
  14. Anónimofebrero 11, 2026

    Mas de 20 años que vivo en la Isla, y todos los años lo mismo, esté el gobierno que sea

    ResponderBorrar
  15. Anónimofebrero 11, 2026

    ASAMBLEAS Y ESTADO DE ALERTA ?? JA, JA, VAN A INVADIR DE RUSIA O IRAK ?? JA, JA

    ResponderBorrar
  16. Anónimofebrero 11, 2026

    Hagamos una juntada masiva ,para sacar a estos gremialista ,q lo único q hacen es perjudicar a los chicos ,y los otros q hacen protesta en el puerto hagamos una juntada gente y estemos en contra de todo los sindicalista de mierda ,lo único q quieren es hacerce ricos con los trabajadores ,basta mancho,basta cordoba basta ya de hacer

    ResponderBorrar
  17. Anónimofebrero 11, 2026

    Mejor, no tengo ganas de empezar a verle las caras a ustedes, menos a sus hijos

    ResponderBorrar
  18. Anónimofebrero 11, 2026

    Déjenlos a todos en disponibilidad... no se pierde nada si nunca trabajaron.

    ResponderBorrar
  19. Anónimofebrero 11, 2026

    Cómo este personaje puede tener tanto poder si es un forro ? Saquemoslo a patadas en el orto. Gremialistas de
    Mierda.

    ResponderBorrar
  20. Anónimofebrero 11, 2026

    y, hay quepagar los dos meses de vacaciones

    ResponderBorrar
  21. Anónimofebrero 11, 2026

    y si, si en 2 semanas empiezan supuestamente las clases, era de esperar q empiecen los reclamos.
    No cambian mas estos sindicalistas!! son de manual

    ResponderBorrar
  22. Anónimofebrero 11, 2026

    Milei a full ! Argentina un país en serio por fin basta de peronchos nazis y gremios corruptos

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2462,Interes General,3319,Internacionales,170,Locales,4270,Noticias Nacionales,1447,Policiale,7,Policiales,11557,Sociedad,5182,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15161,Ultimas Noticias,13550,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: SUTEF declaró paro, asambleas y estado de alerta para arrancar el ciclo 2026
SUTEF declaró paro, asambleas y estado de alerta para arrancar el ciclo 2026
SUTEF anunció paro este miércoles y asambleas jueves y viernes por falta de paritarias, descuentos salariales y rechazo a la reforma laboral.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyUBdUq_GcoEqUAOIb7zFmgFwB_AZNaTxGFINnXY0M8ROzErV9GPJUmx3jct1NwSYv8QEr8ery-aQB-BCL500t2h4QqGXfBeuQyndEi3MJz-63HDjY6Ia9A9JoP5uNxmSV4EA7_FhJDPNLtBsYoVPUQkM1ZQJM7H6RqPBSX8mmbBBhCN8mowID/w640-h384/al%20no%20poder%20reclamar%20por%20los%20salarios,%20reclaman%20por%20la%20ley%20laboral.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyUBdUq_GcoEqUAOIb7zFmgFwB_AZNaTxGFINnXY0M8ROzErV9GPJUmx3jct1NwSYv8QEr8ery-aQB-BCL500t2h4QqGXfBeuQyndEi3MJz-63HDjY6Ia9A9JoP5uNxmSV4EA7_FhJDPNLtBsYoVPUQkM1ZQJM7H6RqPBSX8mmbBBhCN8mowID/s72-w640-c-h384/al%20no%20poder%20reclamar%20por%20los%20salarios,%20reclaman%20por%20la%20ley%20laboral.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/sutef-declaro-paro-asambleas-y-estado.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/sutef-declaro-paro-asambleas-y-estado.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos