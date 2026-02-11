SUTEF declaró paro, asambleas y estado de alerta para arrancar el ciclo 2026

El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió declararse en estado de alerta, movilización y asambleas en toda la provincia, en un escenario de fuerte conflicto con el Gobierno provincial y en rechazo a las políticas impulsadas a nivel nacional.

Desde el sindicato docente señalaron que la medida responde a la falta de convocatoria a la mesa paritaria salarial por parte del Gobierno de Tierra del Fuego, así como al rechazo a la ofensiva del Gobierno nacional, que —según expresaron— busca avanzar con una reforma laboral regresiva, la modificación de la Ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad.





En ese marco, SUTEF confirmó su adhesión al Paro Nacional del miércoles 11 de febrero, convocado por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en reclamo de paritarias salariales y en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso. Los puntos de encuentro y horarios de la movilización serán definidos y comunicados en las próximas horas.





Asimismo, el gremio resolvió que los días jueves 12 y viernes 13 de febrero se desarrollen asambleas en todas las instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de “debatir, analizar y definir colectivamente los pasos a seguir”.





Desde SUTEF denunciaron además descuentos masivos aplicados a la docencia fueguina, a los que calificaron como una maniobra de amedrentamiento, y advirtieron sobre el incumplimiento del acuerdo salarial homologado, lo que profundiza el conflicto en el sector educativo.





El plan de lucha se da en la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026, con lunes y martes feriados, lo que configura un arranque del año marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el principal gremio docente de la provincia.





Desde el sindicato anticiparon que, de no mediar una convocatoria urgente a paritaria, las medidas podrían profundizarse en los próximos días.