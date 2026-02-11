SUTEF declaró paro, asambleas y estado de alerta para arrancar el ciclo 2026

SUTEF anunció paro este miércoles y asambleas jueves y viernes por falta de paritarias, descuentos salariales y rechazo a la reforma laboral.
El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió declararse en estado de alerta, movilización y asambleas en toda la provincia, en un escenario de fuerte conflicto con el Gobierno provincial y en rechazo a las políticas impulsadas a nivel nacional.
Desde el sindicato docente señalaron que la medida responde a la falta de convocatoria a la mesa paritaria salarial por parte del Gobierno de Tierra del Fuego, así como al rechazo a la ofensiva del Gobierno nacional, que —según expresaron— busca avanzar con una reforma laboral regresiva, la modificación de la Ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad.
En ese marco, SUTEF confirmó su adhesión al Paro Nacional del miércoles 11 de febrero, convocado por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en reclamo de paritarias salariales y en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso. Los puntos de encuentro y horarios de la movilización serán definidos y comunicados en las próximas horas.
Asimismo, el gremio resolvió que los días jueves 12 y viernes 13 de febrero se desarrollen asambleas en todas las instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de “debatir, analizar y definir colectivamente los pasos a seguir”.
Desde SUTEF denunciaron además descuentos masivos aplicados a la docencia fueguina, a los que calificaron como una maniobra de amedrentamiento, y advirtieron sobre el incumplimiento del acuerdo salarial homologado, lo que profundiza el conflicto en el sector educativo.
El plan de lucha se da en la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026, con lunes y martes feriados, lo que configura un arranque del año marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el principal gremio docente de la provincia.
Desde el sindicato anticiparon que, de no mediar una convocatoria urgente a paritaria, las medidas podrían profundizarse en los próximos días.
Ahora Miley los hace pelear entre ellos y solo sacan a la luz la corrupción jajaaj.calleron no saben q hacer con el mismo sistema.ResponderBorrar
Que sistema pedazo de hdp? Te haces el libertario y repartis pizza ! Este Milei vino a destruir todo....nos piso la cabeza....nadie de los k devolvió un puto pedo y todos comen asado juntosBorrar
No me digas !!ResponderBorrar
No sorprenden a nadie... ahora Catenonga para hacer videitos en las redes mandado a hacer... andá a laburar inútil...ResponderBorrar
Los esclavos libertarios apoyamos la medida excepto que nuestro amo y amado Trump nos pida lo contrario.ResponderBorrar
ja habla de esclavos, y le hace caso a catena, dejarte domar por ese es ser esclavoBorrar
nada nuevo!! lo de todos los añosResponderBorrar
Y cuál es la noticia!ResponderBorrar
Noticia sería que el Soretef anunciara que va a haber clases todo el año.
jajajajajjaja, tal cual!!Borrar
Otra vez el pelotudo este convocando paro, cabeza de termo, eso no va masResponderBorrar
Para la sorpresa de nadieResponderBorrar
Volvieron de las Vacaciones con todas la pilasResponderBorrar
Cuando se acaba esto! Quien le pone freno a este tipo?ResponderBorrar
Pero para....... y esta nota?ResponderBorrar
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/melella-aprobo-por-decreto-la-nueva.html#more
Firmaron y al dia siguiente este anuncio paro?
Es tremendo lo que esta pasando en esta provincia. Lo que han hecho los politicos con este lugar, es para hacer una pelicula.
Arruinaron TODO!!!!
Lee bien fue por DECRETO, porque decis firmaron? No hubo acuerdo de partes fue el Gobierno que unilateralmente saco ese DECRETO.Borrar
Lacra para esta Provincia como este no hay. pero con este gobernador de porqueria que vamos a pedir.ResponderBorrar
Che sáquenle el aumento qué le dieron a estos mierdasResponderBorrar
Mas de 20 años que vivo en la Isla, y todos los años lo mismo, esté el gobierno que seaResponderBorrar
ASAMBLEAS Y ESTADO DE ALERTA ?? JA, JA, VAN A INVADIR DE RUSIA O IRAK ?? JA, JAResponderBorrar
Hagamos una juntada masiva ,para sacar a estos gremialista ,q lo único q hacen es perjudicar a los chicos ,y los otros q hacen protesta en el puerto hagamos una juntada gente y estemos en contra de todo los sindicalista de mierda ,lo único q quieren es hacerce ricos con los trabajadores ,basta mancho,basta cordoba basta ya de hacerResponderBorrar
Mejor, no tengo ganas de empezar a verle las caras a ustedes, menos a sus hijosResponderBorrar
Déjenlos a todos en disponibilidad... no se pierde nada si nunca trabajaron.ResponderBorrar
Cómo este personaje puede tener tanto poder si es un forro ? Saquemoslo a patadas en el orto. Gremialistas deResponderBorrar
Mierda.
y, hay quepagar los dos meses de vacacionesResponderBorrar
y si, si en 2 semanas empiezan supuestamente las clases, era de esperar q empiecen los reclamos.ResponderBorrar
No cambian mas estos sindicalistas!! son de manual
Milei a full ! Argentina un país en serio por fin basta de peronchos nazis y gremios corruptosResponderBorrar