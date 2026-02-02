Promesas de campaña: La escalera que prometieron Vuoto e Iriarte sigue abandonada y sin terminar

Vuoto e Iriarte prometieron arreglar una escalera en Ushuaia, pero la obra quedó inconclusa y abandonada tras la campaña.

La obra fue anunciada por la Municipalidad de Ushuaia durante la campaña, con compromisos asumidos por el intendente Walter Vuoto y el entonces jefe de Gabinete Sebastián Iriarte y actual apoderado del PJ Fueguino. Pasaron las elecciones, cambiaron funcionarios, pero la escalera sigue destrozada. 

Sobre la paralización de la escalera, ya se reclamo por parte de los vecinos y sigue el mismo problema. (VER)

La escalera cuya reparación fue prometida por la Municipalidad de Ushuaia durante la campaña electoral continúa inconclusa y en estado de abandono, pese a los anuncios públicos realizados en su momento por el intendente Walter Vuoto y por quien entonces se desempeñaba como jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte.(Hoy Secretario de gobierno, otro cargo, mismo inoperante).

Los trabajos comenzaron en pleno contexto electoral, luego de que ambos funcionarios se comprometieran personalmente ante los vecinos a arreglar la escalera y mejorar la seguridad del sector. Sin embargo, una vez finalizado el proceso electoral, la obra quedó paralizada y nunca fue terminada.

Con el correr de los meses, incluso hubo cambios en el gabinete municipal, pero la situación no se modificó. Ninguna de las áreas responsables retomó los trabajos ni dio explicaciones públicas, y la escalera —que fue utilizada como bandera de campaña— quedó reducida a una promesa incumplida.

Hoy el lugar presenta tramos deteriorados, superficies inestables y riesgos evidentes para quienes lo utilizan a diario, especialmente adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida. La falta de continuidad expone una ausencia de planificación y de seguimiento, donde el anuncio político no se traduce en gestión efectiva.

El caso vuelve a dejar al descubierto una práctica reiterada: promesas asumidas por funcionarios municipales que se activan en campaña y se diluyen una vez pasado el calendario electoral, sin responsables claros ni plazos concretos.

Mientras tanto, los vecinos siguen esperando que lo que fue anunciado por Vuoto e Iriarte deje de ser un discurso y se transforme, finalmente, en una obra terminada y segura.

  Anónimofebrero 02, 2026

    Los politicos no cumplen sus promesas de campaña. Nunca

    Anónimofebrero 02, 2026

      los corruptos y mentirosos no

    Anónimofebrero 02, 2026

      gracia ,gracias,gracias

    Anónimofebrero 02, 2026

      Estos corruptos y mentirosos seguro culparan a Milei, son unos chorro hdp

    Anónimofebrero 02, 2026

      y... la pileta

  Anónimofebrero 02, 2026

    Vuoto es un hdp basura se robo todo ,y todos complices consejo deliberante ,sindicatos ,funcionarios ,todos miran para otro lado la municipalodad deberia ser intervenida ,los peores sueldos de la historia ,esta gestion de llevar a muchas familias a la pobreza.

  Anónimofebrero 02, 2026

    son un chiste

  Anónimofebrero 02, 2026

    la escalera va a seguir así hasta las proximas elecciones

  Anónimofebrero 02, 2026

    Ojalá que en 2027 vaya preso este hijo de puta junto a sus funcionarios

  Anónimofebrero 02, 2026

    La jesica garay se la debe chupar muy bien para tener tantos cargos

  Anónimofebrero 02, 2026

    VUOTO ES UN CHORRO...KORRUPTO Y ASE SINO JUSTICIA X MATIAS RODRIGUEZ

  Anónimofebrero 02, 2026

    Vuoto lo hizo., lo de dejar sin pasarela por allgunos años,..... Asi con las piletas.. Y otrooooo....

  Anónimofebrero 02, 2026

    pf... que han cumplido ?, en el barrio la oca vin ola vice intendenta a prometer el asfalto y ni el regador pasan estos crapulas...
    no importa, ya falta menos, ... despues se preguntan porque la gente vota a cualquier cosa.

  Anónimofebrero 02, 2026

    justicia por matias rodriguez vuoto chanta corrupto y cagador,HICISTE MIERDA LA CIUDAD ANDAS CON CUSTODIA CULO SUCIO

  Anónimofebrero 02, 2026

    CIUDAD ABANDONADA SUELDOS BAJOS TRABAJO EN NEGRO MUERTES DUDOSAS LAVADO DE DINERO FUNCIONARIOS ÑOQUIS.Y CREEN EN PROMESAS DE CAMPAÑA?JAJAJAJAJA DEBERIAN INTERVENIR LA PROVINCIA.NO DORMIS EN PAZ GORDO FALOPA

  Anónimofebrero 02, 2026

    Menos mal que no construyen las pirámides no lo terminan de construir ni ponen la primera piedra son un desastre y el hdrmp de milei se esta choreando los fondos y los recursos de tdf

  Anónimofebrero 02, 2026

    Renuncio el hijo de lavagna al indec se cansó de mentir y manipular los números del indec para dejar bien parado al gobierno del criptoestafador judío y traidor a la patria de milei ,es obvio que la inflación sigue los precios no dejaron de subir desde que asumio este hdrmp de milei

  Anónimofebrero 02, 2026

    y el Cañadon la no me olvides paso que ya se olvidaron solo quedo el cartel y habia un par de juegos que desaparecieron cuando se cerco y los niños de las inmediaciones se quedaron sin juegos, todo lo que tocan y/o prometen lo destruyen, es importante la falta de respeto al vecino que tiene esta gestion de la municipalidad

  Anónimofebrero 02, 2026

    encima tienen el caradurismo de mandarte mails con encuestas pagas por el municipio donde te preguntan, entre otras cosas, si hay que intensificar las "políticas públicas" de género por parte de la municipalidad.... todo bárbaro, pero primero arreglen las calles y las escaleras... digo

