Promesas de campaña: La escalera que prometieron Vuoto e Iriarte sigue abandonada y sin terminar

La obra fue anunciada por la Municipalidad de Ushuaia durante la campaña, con compromisos asumidos por el intendente Walter Vuoto y el entonces jefe de Gabinete Sebastián Iriarte y actual apoderado del PJ Fueguino. Pasaron las elecciones, cambiaron funcionarios, pero la escalera sigue destrozada.

Sobre la paralización de la escalera, ya se reclamo por parte de los vecinos y sigue el mismo problema. (VER)

La escalera cuya reparación fue prometida por la Municipalidad de Ushuaia durante la campaña electoral continúa inconclusa y en estado de abandono, pese a los anuncios públicos realizados en su momento por el intendente Walter Vuoto y por quien entonces se desempeñaba como jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte.(Hoy Secretario de gobierno, otro cargo, mismo inoperante).





Los trabajos comenzaron en pleno contexto electoral, luego de que ambos funcionarios se comprometieran personalmente ante los vecinos a arreglar la escalera y mejorar la seguridad del sector. Sin embargo, una vez finalizado el proceso electoral, la obra quedó paralizada y nunca fue terminada.





Con el correr de los meses, incluso hubo cambios en el gabinete municipal, pero la situación no se modificó. Ninguna de las áreas responsables retomó los trabajos ni dio explicaciones públicas, y la escalera —que fue utilizada como bandera de campaña— quedó reducida a una promesa incumplida.





Hoy el lugar presenta tramos deteriorados, superficies inestables y riesgos evidentes para quienes lo utilizan a diario, especialmente adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida. La falta de continuidad expone una ausencia de planificación y de seguimiento, donde el anuncio político no se traduce en gestión efectiva.





El caso vuelve a dejar al descubierto una práctica reiterada: promesas asumidas por funcionarios municipales que se activan en campaña y se diluyen una vez pasado el calendario electoral, sin responsables claros ni plazos concretos.





Mientras tanto, los vecinos siguen esperando que lo que fue anunciado por Vuoto e Iriarte deje de ser un discurso y se transforme, finalmente, en una obra terminada y segura.