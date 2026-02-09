(Vídeo) Preocupación por el deterioro ambiental en la Reserva Laguna Negra

Denuncian daños ambientales y acumulación de basura en la Reserva Laguna Negra y reclaman conciencia, respeto y mayor control para proteger el entorno

Vecinos advierten sobre daños al entorno natural por el ingreso irresponsable de personas que dejan basura y generan un impacto negativo en una zona protegida.

Crece la preocupación por el estado de la Reserva Laguna Negra, un espacio natural que debería ser preservado y cuidado, pero que en los últimos tiempos muestra signos evidentes de deterioro ambiental producto de conductas irresponsables.

Según denuncian vecinos y visitantes frecuentes del lugar, personas ingresan sin respetar normas básicas de cuidado, dejando residuos, alterando el entorno y generando un impacto negativo en un ecosistema que es valioso y frágil. La acumulación de basura y el uso inadecuado del espacio ponen en riesgo la biodiversidad y afectan el equilibrio natural de la reserva.

“Queremos dar a conocer la situación para generar conciencia. La Reserva Laguna Negra es de todos y necesita respeto. Si no se actúa a tiempo, el daño puede ser irreversible”, expresaron quienes impulsan el reclamo.

La situación vuelve a poner en agenda la necesidad de mayor control, señalización y presencia del Estado, así como campañas de concientización ambiental que promuevan el uso responsable de los espacios naturales protegidos.

Desde distintos sectores insisten en que cuidar la naturaleza es una responsabilidad colectiva, y advierten que sin compromiso ciudadano y políticas de preservación activas, áreas como Laguna Negra podrían perder su valor ambiental y paisajístico.

  1. Anónimofebrero 09, 2026

    Pensé que era unas imágenes del país pero no porque el país esta aún mil veces peor.

  2. Anónimofebrero 09, 2026

    Más control, más multas y, ante la reincidencia, prisión y trabajo comunitario. Provincia y municipio deberían acordar la limpieza del lugar. Otro detalle, nunca hay testigos de estas actitudes, la gente ve que están tirando basura pero se hacen los boludos.

  3. Anónimofebrero 09, 2026

    El deterioro de la provincia!!!

