(Vídeo) Por un robo, la Policía realizó múltiples detenciones en Ushuaia

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Gobernador Paz al 300. Tras tareas investigativas, la Policía concretó cerca de diez detenciones en un edificio abandonado.

Un importante operativo policial se desarrolló en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, en el marco de una investigación por un robo registrado durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre Gobernador Paz 336.





Según información oficial, el hecho delictivo fue denunciado en horas de la mañana y, a partir de las primeras averiguaciones, personal policial logró avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos involucrados.





Como resultado de las tareas investigativas, este martes por la mañana se concretaron cerca de diez detenciones en un local nocturno abandonado, conocido como “Sheik”, donde se habría concentrado un grupo de personas vinculadas al robo.





Los demorados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de ellos y recuperar posibles elementos sustraídos.





Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, en función del avance de la causa.



