Otro aumento de combustibles: YPF actualizó los precios y así quedaron en Tierra del Fuego

YPF aplicó otro aumento de combustibles. Estos son los nuevos precios de nafta y gasoil en Tierra del Fuego.

Desde este jueves rige un nuevo aumento de combustibles en YPF. Los surtidores ya reflejan la suba en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, en un contexto de constantes ajustes en el precio de la nafta y el gasoil.
Un nuevo aumento de combustibles comenzó a regir este jueves en las estaciones de servicio YPF de todo el país, incluyendo Tierra del Fuego, donde los surtidores ya exhiben los valores actualizados.

Se trata de otro ajuste en el precio de la nafta y el gasoil, que impacta directamente en el bolsillo de los automovilistas fueguinos y en los costos logísticos de la provincia.

Si bien el porcentaje de incremento varía según el tipo de combustible, la actualización responde a la política de revisión periódica de precios que vienen aplicando las petroleras en función de costos, impuestos y variaciones macroeconómicas.

Precios de YPF en Tierra del Fuego

En las estaciones de servicio de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
  • Nafta Súper: $ 1.330
  • Infinia: $ 1.535
  • Diesel 500: $ 1.536
  • Infinia Diesel: $ 1.700
Impacto en la economía local

El incremento en el precio de los combustibles no solo afecta a particulares, sino también al transporte de mercaderías y servicios, generando un efecto en cadena sobre precios y costos operativos en distintos sectores.

Con este nuevo ajuste, el valor de la nafta en Tierra del Fuego continúa una tendencia ascendente que se viene registrando en los últimos meses.

  1. Anónimofebrero 12, 2026

    bravo

  2. Anónimofebrero 12, 2026

    MUY BUENO ASÍ HAY MENOS KUKAS EN AUTO

  3. Anónimofebrero 12, 2026

    Con la reforma laboral si te enfermas te van a pagar la mitad de tu sueldo jajajajajaja viva la libertad boludos

  4. Anónimofebrero 12, 2026

    Con la reforma laboral si te enfermas o tenes un accidente jugando al fútbol, o un accidente en tu casa te van a pagar la mitad de tu sueldo viva la libertad boludos jajajajajaja

  5. Anónimofebrero 12, 2026

    Es obvio que el congreso va a aprobar la reforma laboral si no les afecta a ellos ,uno de los puntos de la reforma es que los que se enfermen o se accidenten fuera de horario de trabajo les van a pagar la mitad de su sueldo o echarte ,también hablan de pagarte en especie o cobrar en cuotas ,los senadores y los diputados en nada les afecta esto por eso estos politicos de mierda lo votan a favor

