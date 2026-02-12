Otro aumento de combustibles: YPF actualizó los precios y así quedaron en Tierra del Fuego

Un nuevo aumento de combustibles comenzó a regir este jueves en las estaciones de servicio YPF de todo el país, incluyendo Tierra del Fuego, donde los surtidores ya exhiben los valores actualizados.

Se trata de otro ajuste en el precio de la nafta y el gasoil, que impacta directamente en el bolsillo de los automovilistas fueguinos y en los costos logísticos de la provincia.





Si bien el porcentaje de incremento varía según el tipo de combustible, la actualización responde a la política de revisión periódica de precios que vienen aplicando las petroleras en función de costos, impuestos y variaciones macroeconómicas.