Otro aumento de combustibles: YPF actualizó los precios y así quedaron en Tierra del Fuego

YPF aplicó otro aumento de combustibles. Estos son los nuevos precios de nafta y gasoil en Tierra del Fuego.
Un nuevo aumento de combustibles comenzó a regir este jueves en las estaciones de servicio YPF de todo el país, incluyendo Tierra del Fuego, donde los surtidores ya exhiben los valores actualizados.
Se trata de otro ajuste en el precio de la nafta y el gasoil, que impacta directamente en el bolsillo de los automovilistas fueguinos y en los costos logísticos de la provincia.
Si bien el porcentaje de incremento varía según el tipo de combustible, la actualización responde a la política de revisión periódica de precios que vienen aplicando las petroleras en función de costos, impuestos y variaciones macroeconómicas.
Precios de YPF en Tierra del Fuego
En las estaciones de servicio de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Nafta Súper: $ 1.330
- Infinia: $ 1.535
- Diesel 500: $ 1.536
- Infinia Diesel: $ 1.700
Impacto en la economía local
El incremento en el precio de los combustibles no solo afecta a particulares, sino también al transporte de mercaderías y servicios, generando un efecto en cadena sobre precios y costos operativos en distintos sectores.
Con este nuevo ajuste, el valor de la nafta en Tierra del Fuego continúa una tendencia ascendente que se viene registrando en los últimos meses.
