Nepotismo institucional en TDF: la hijastra del presidente del Tribunal de Cuentas fue adscripta al Puerto por decretos del Gobernador

Denuncian nepotismo en TDF: la hijastra del presidente del Tribunal de Cuentas fue adscripta al Puerto por decretos del gobernador Melella y Urquiza

Desde 2020, una adscripción firmada por Gustavo Melella y Mónica Urquiza expone un grave conflicto de intereses que involucra al máximo órgano de control de la provincia y a la Dirección Provincial de Puertos.
Desde 2020, una adscripción firmada por Gustavo Melella y Mónica Urquiza expone un grave y persistente conflicto de intereses que compromete al máximo órgano de control de la provincia y a la Dirección Provincial de Puertos, sin que hasta ahora se haya activado ningún mecanismo efectivo de transparencia o investigación.

Una denuncia de extrema gravedad sacude a la administración pública de Tierra del Fuego y vuelve a poner en tela de juicio la independencia real de los organismos de control del Estado provincial. La situación involucra directamente al Tribunal de Cuentas, institución que por mandato constitucional debe auditar y controlar los actos del propio Gobierno, pero que hoy aparece atravesada por un evidente entramado de vínculos familiares y decisiones políticas.

Según surge de documentación oficial, Ornela Torino, hijastra del presidente vitalicio del Tribunal de Cuentas Provincial, el abogado Miguel Longhitano, se encuentra adscripta desde el año 2020 a la Dirección Provincial de Puertos (DPP). La adscripción fue dispuesta mediante decretos firmados por el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, y renovada de manera sistemática a lo largo de los años.

Lejos de tratarse de un trámite administrativo menor, el caso configura un conflicto de intereses estructural de enorme magnitud institucional. Longhitano, en su carácter de máxima autoridad del Tribunal de Cuentas, tiene la responsabilidad de controlar, auditar y eventualmente sancionar al Poder Ejecutivo provincial y a la propia Dirección Provincial de Puertos. Sin embargo, su hijastra percibe haberes del Estado provincial y adicionales vinculados al organismo portuario que se encuentra bajo fiscalización directa del Tribunal que él preside.

La situación se vuelve aún más delicada si se tiene en cuenta que la adscripción fue renovada año tras año sin concurso público, sin procesos de selección transparentes, sin licitación y sin una fundamentación funcional clara que justifique la necesidad del cargo. Además, se registraron mejoras de categoría y condiciones laborales, siempre mediante decisiones del Ejecutivo que debería ser controlado con independencia por el Tribunal de Cuentas.

En este contexto, la actuación de la Fiscalía de Estado lejos estuvo de despejar dudas. En el Dictamen N° 16/2025, ante pedidos formales de acceso a información pública vinculados al personal adscripto, el organismo optó por una respuesta considerada liviana y evasiva, derivando la cuestión al propio Tribunal de Cuentas, sin analizar el fondo del conflicto ni la evidente incompatibilidad ética e institucional.

No se trata de un hecho aislado ni de una omisión circunstancial. Ya en 2023, el Dictamen F.E. N° 05/23 y el Informe Legal N° 178/2023 habían expuesto una práctica reiterada: los distintos organismos del Estado se remiten actuaciones entre sí, dilatando definiciones y evitando cualquier investigación real. En ningún momento Miguel Longhitano se excusó de intervenir, ni se designaron conjueces, ni actuaron secretarios o auditores independientes, consolidando un esquema que, en los hechos, funciona como un blindaje institucional.

El cuadro que emerge es alarmante. Un órgano de control sin independencia efectiva, un Poder Ejecutivo que avala y sostiene vínculos familiares mediante decretos, y un sistema administrativo diseñado para bloquear la transparencia y desalentar cualquier intento de rendición de cuentas.

La denuncia ya fue elevada ante autoridades nacionales y vuelve a encender las alarmas sobre el funcionamiento real de los organismos de control en Tierra del Fuego, donde la legalidad parece relativizarse cuando se trata de proteger intereses propios y estructuras de poder consolidadas.

Más allá del aspecto administrativo, el caso expone una crisis ética e institucional profunda. En una provincia atravesada por graves dificultades sociales, económicas y por la precariedad de servicios esenciales, el manejo del Estado aparece cada vez más asociado a lógicas de privilegio, parentesco y administración del poder como si se tratara de un patrimonio familiar.

La pregunta que queda flotando, y que ninguna autoridad respondió hasta ahora, es inquietante: ¿quién controla a los organismos que deben controlar al poder político cuando esos mismos organismos forman parte del problema?

COMENTARIOS

  1. Anónimofebrero 02, 2026

    Tribunal de chorros

    Responder
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 02, 2026

      Adscriptos por todas partes, Vanesa Rodríguez de L9fler, está de longhitano, algunos de Pani y que siga el baile que todavía hay mucho por afanar.

      Borrar
    2. Anónimofebrero 02, 2026

      Y sí, no creo que la madre de los Torino se coma gratis lo que se come.

      Borrar
    3. Anónimofebrero 02, 2026

      No dice qué títulos tienen sus hijastros ni nada. Después dicen los peronchos que sí estudias ascendés socialmente y ves a todos los chupa japi y sus hijos chupa japi chocadores cachetes colorados gordos jefes toda la vida. Jajaja

      Borrar
    4. Anónimofebrero 02, 2026

      Desde 2020 está, pero el señor Melella dice que no lo tienen que intervenir porque él hace todo bien.
      Ojalá pronto intervengan la DPE, OSEF y todo. CHORROS.

      Borrar
    5. Anónimofebrero 02, 2026

      Ud gobernador va a la justicia por la intervención del puerto, cuando ud y la caja de jubilados de la policía provincial le confiscaron el haber jubilatorio a los policías que durante 30 años le sirvieron a su provincia, también realizaron sus aportes, no le parece indignante????

      Borrar
    6. Anónimofebrero 02, 2026

      Ud gobernador va a la justicia por la intervención del puerto, cuando ud y la caja de jubilados de la policía provincial le confiscaron el haber jubilatorio a los policías que durante 30 años le sirvieron a su provincia, también realizaron sus aportes, no le parece indignante????

      Borrar
    7. Anónimofebrero 02, 2026

      qué graciosos que son, le llaman NEPOTISMO a ser delincuentes y chorros.

      Borrar
    8. Anónimofebrero 02, 2026

      Por esto ganó Milei, gracias crónicas 😃

      Borrar
  2. Anónimofebrero 02, 2026

    Falta agregar que la COPARL de puertos hizo una modificación del convenio colectivo de trabajo para posibilitar el ingreso por la ventana de un listado q

    Responder
  3. Anónimofebrero 02, 2026

    Falta agregar que la CoPARL de la dirección provincial de puertos modificó el convenio colectivo para posibilitar el ingreso de ella y quince más arrogándose funciones de los paritarios y haciendo firmar a por lo menos a un suplente en lugar de un titular en ejercicio sin que participe nadie más en la deliberación y con la sola aprobación de los interesados, a espaldas de los agentes que después de resuelto fueron notificados por whatsapp por la dirección de Recursos Humanos, todo trucho, entre gallos y medianoche. La modificiación se puso en vigencia pese a las impugnaciones que se opusieron y la fiscalía de estado no respondió todavía a las presentaciones.

    Responder
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 02, 2026

      y las jefaturas y direcciones que tiene gente que no trabaja no concurso y no estudio?
      que van al horario que quieren y cobran por ser jefes
      sin concurso a dedo

      Borrar
  4. Anónimofebrero 02, 2026

    Ché, falta que ademas de la hijastra del presidente del tribunal de cuentas es la novia del capo de la Copart y director del puerto ushuaia castiyo

    Responder
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 02, 2026

      que pasa lo querias y le dio bola a la pendeja y no a vos?
      se te pasaron los años

      Borrar
    2. Anónimofebrero 02, 2026

      Vayan a ver todos los departamentos que se ha comprado HUGO PANI en la calle Cervantes para alquiler turistico, anda con el hijo parásito que tiene BRUNO PANI. Ahi está la plata de todos nosotros, pero ellos no van presos porque andan del codo con jueces y fiscales.

      Borrar
  5. Anónimofebrero 02, 2026

    Anda a ver como roba Roberto Bogarin en la Caja Previsional ..vive de vacaciones en vacaciones! Y la vieja Blanco tapándole las cagadas!

    Responder
    Respuestas
    1. Anónimofebrero 02, 2026

      Que se pongan a laburar en la Caja de Previsión, no mueven un expte.

      Borrar
    2. Anónimofebrero 02, 2026

      La vieja blanco , flor de arrastrada la prostituta como todos los hermanos blanco y ahora acomodo a la hija que no necesita trabajar ya que está casada con el estupido Gerardo beban socio de cogote bronzovich

      Borrar
  6. Anónimofebrero 02, 2026

    Y los hijos de la vicegobernadora? no cobran como asesoretes? y su marido inútil?
    Esa práctica es de lo más común y jamás nadie denunció nada

    Responder
  7. Anónimofebrero 02, 2026

    por que no hablan de todas las adscripciones del puerto y de gobierno?
    solo se enfocan en una sola
    hay algo personal

    Responder
  8. Anónimofebrero 02, 2026

    absolutamente todas las adscripciones son con decretos

    Responder
  9. Anónimofebrero 02, 2026

    La de curros que van a salir a la luz ...... Murcia no aclares que oscurece

    Responder
  10. Anónimofebrero 02, 2026

    Xq no ponen todos los nombres que figuran de asesoretes de la gorda Urquiza y ahí van a ver nombres de terribles garcas. Somos

    Responder
  11. Anónimofebrero 02, 2026

    Por que toda la negrada que esta con los bombos afuera del puerto ( pagos por politicos ) no va a hacerle quilombo a los que tienen que hacerselo y dejan de joder agrediendo e insultado a los turistas y los trabajadores que no son del puerto y tienen que entrar a buscar pax???'

    Tierra del Fuego..... manejada por negros de mierd@!!!!!!!!!! Asi estamos....
    A los politicos no les interesa nada mas que robar!!!!!!!!

    Responder
  12. Anónimofebrero 02, 2026

    LA HIJASTRA DEL BOLI LONGHITANO ES MUY RÁPIDA ….COMO LA MAMÁ LA SANDRITA MILÁN KILÓMETROS DE VERGAS EN USHUAIA SE COMIERON CON LA HERMANA

    Responder
  13. Anónimofebrero 02, 2026

    hdmp colorado!!!!!

    Responder
  14. Anónimofebrero 02, 2026

    y ya que le pagamos la ortodoncia... hay que hacerla completita...

    Responder
  15. Anónimofebrero 02, 2026

    esas adcripciones son un choreo, guita que sale del estado al pedo por gene no va n siquiera a trabajr, una locura loco

    Responder
  16. Anónimofebrero 02, 2026

    estos imberbes de cronica siguen demostrando su negocio. Hay gente que se cagade hambre y vos presentas esta cosa cronicas . Un mamarracho y ademas censor chau

    Responder
  17. Anónimofebrero 02, 2026

    Murcia devolve la toyota sw4 gris sin plotear de puertos que esta desaparecida. No le heches la culpa a juancito.

    Responder
  18. Anónimofebrero 02, 2026

    Cuántas autoridades de ATE se encuentran adscritos al puerto?

    Responder
  19. Anónimofebrero 02, 2026

    El bolita Longhitano en la foto está con el traje del viejo MILÁN cuando revoleo

    Responder
  20. Anónimofebrero 02, 2026

    Lindo trío en la foto para estafar al pueblo de Tierra del Fuego

    Responder

