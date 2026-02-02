Melella aclaro sobre los recortes: Estamos en diálogos con Río Grande y Tolhuin, Ushuaia opto por confrontar por declaraciones en distintos medios.

Melella negó recortes pero admitió que Ushuaia pierde $32 millones por mes. Minimizó la quita y apuntó al Municipio por el reclamo.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a quedar en el centro de la polémica tras aclarar la existencia de recortes a los municipios, aunque en sus propias declaraciones terminó detallando lo que pasa en cada municipio con los fondos del gas.
En entrevistas radiales y televisivas, el mandatario calificó como “una tremenda mentira” las denuncias por recortes de coparticipación, pero luego detalló cifras concretas: Ushuaia dejará de percibir 32 millones de pesos por mes, Río Grande 48 millones y Tolhuin 4 millones, en el marco de un esquema de financiamiento del subsidio al gas envasado. "Los municipios tiene que dejar de dar tierra sino tiene servicios, sino la provincia es la que tiene que responder con fondos propios"
Pese a los números, Melella buscó minimizar el impacto y fue categórico: “Yo no creo que 32 millones de pesos hagan volcar a un municipio”, afirmó, descartando que la quita no puede afectar salarios, funcionamiento o servicios esenciales.
El gobernador sostuvo que no se trata de un recorte sino de un “ajuste previsto por ley”, amparado en una normativa provincial sancionada en 2022, que habilita a incrementar los aportes municipales cuando sube el precio del gas envasado. Según explicó, este subsidio representa la segunda inversión más grande del Ejecutivo provincial y está destinado a miles de vecinos que no cuentan con red de gas.
“Eso va a los vecinos, no es un recorte”, insistió Melella, aunque al mismo tiempo reconoció que el contexto económico es crítico, con menos recursos disponibles y mayores demandas sobre el Estado. En los hechos, la medida implica menos fondos para los municipios, que deben seguir prestando servicios básicos con presupuestos cada vez más ajustados.
Las críticas para Ushuaia no tardaron en llegar, pero el mandatario evitó confrontar directamente con el intendente. “Hasta hace poco éramos los mejores y ahora somos los peores. Esto pasa como en un matrimonio”, ironizó, en una frase que volvió a tensar la relación política con la capital fueguina.
Mientras tanto, Melella destacó que Río Grande y Tolhuin optaron por dialogar para “ver cómo se trabaja”, marcando un contraste con la postura del Municipio de Ushuaia, al que implícitamente señaló como responsable del conflicto.
Tierras sin servicios y un nuevo señalamiento al Municipio
En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador redobló las críticas y apuntó contra los municipios y los urbanizadores, al afirmar que no deberían entregar tierras sin servicios básicos. “Le dan a la gente la tierra pelada y después viene el reclamo al Gobierno de la provincia”, sostuvo.
De ese modo, Melella volvió a trasladar responsabilidades hacia el ámbito municipal, dejando en claro que, desde su mirada, antes de cuestionar una quita de coparticipación, Ushuaia debería garantizar la entrega de tierras con servicios, mientras la Provincia continúa absorbiendo —según dijo— el mayor peso financiero.
Puerto de Ushuaia, relato oficial y números que no cierran
En el mismo contexto, el gobernador volvió a cuestionar la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, a la que calificó como “irracional e ilegítima”, y confirmó que la Provincia recurrió nuevamente a la Justicia. Sin embargo, el conflicto ya acumula traspiés judiciales y gastos millonarios, sin resultados concretos, mientras la intervención sigue vigente.
