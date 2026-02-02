Melella aclaro sobre los recortes: Estamos en diálogos con Río Grande y Tolhuin, Ushuaia opto por confrontar por declaraciones en distintos medios.

En entrevistas radiales y televisivas, el mandatario calificó como “una tremenda mentira” las denuncias por recortes de coparticipación, pero luego detalló cifras concretas: Ushuaia dejará de percibir 32 millones de pesos por mes, Río Grande 48 millones y Tolhuin 4 millones , en el marco de un esquema de financiamiento del subsidio al gas envasado. "Los municipios tiene que dejar de dar tierra sino tiene servicios, sino la provincia es la que tiene que responder con fondos propios"





Pese a los números, Melella buscó minimizar el impacto y fue categórico: “Yo no creo que 32 millones de pesos hagan volcar a un municipio” , afirmó, descartando que la quita no puede afectar salarios, funcionamiento o servicios esenciales.





El gobernador sostuvo que no se trata de un recorte sino de un “ajuste previsto por ley” , amparado en una normativa provincial sancionada en 2022, que habilita a incrementar los aportes municipales cuando sube el precio del gas envasado. Según explicó, este subsidio representa la segunda inversión más grande del Ejecutivo provincial y está destinado a miles de vecinos que no cuentan con red de gas.





“Eso va a los vecinos, no es un recorte”, insistió Melella , aunque al mismo tiempo reconoció que el contexto económico es crítico, con menos recursos disponibles y mayores demandas sobre el Estado. En los hechos, la medida implica menos fondos para los municipios, que deben seguir prestando servicios básicos con presupuestos cada vez más ajustados.





Las críticas para Ushuaia no tardaron en llegar, pero el mandatario evitó confrontar directamente con el intendente. “Hasta hace poco éramos los mejores y ahora somos los peores. Esto pasa como en un matrimonio”, ironizó, en una frase que volvió a tensar la relación política con la capital fueguina.





Mientras tanto, Melella destacó que Río Grande y Tolhuin optaron por dialogar para “ver cómo se trabaja”, marcando un contraste con la postura del Municipio de Ushuaia, al que implícitamente señaló como responsable del conflicto.



