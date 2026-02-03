La UTN Fueguina inició el ingreso 2026 con un récord histórico de inscriptos

La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dio inicio al Seminario de Ingreso 2026 con una convocatoria récord: 427 aspirantes comenzaron su trayecto universitario en las sedes de Río Grande y Ushuaia, marcando el mayor número de inscriptos en la historia de la institución en la provincia.

La jornada de apertura estuvo encabezada por el decano, ingeniero Mario Félix Ferreyra, junto al decano electo, ingeniero Francisco Javier Álvarez, el vicedecano electo, ingeniero Demian Ferreyra, autoridades académicas, docentes y representantes de áreas clave para la vida universitaria. También participaron la ingeniera electromecánica Iara Galichini, secretaria de Asuntos Estudiantiles; la licenciada Sandra Vera, responsable del Departamento de Alumnos; y referentes del Centro de Estudiantes CETEB, encabezados por su presidente, Julio César Lozano.





La UTN y su historia como identidad





Durante su mensaje a los ingresantes, el ingeniero Mario Ferreyra realizó un repaso histórico por los orígenes de la UTN, desde su creación como Universidad Obrera Nacional hasta su consolidación como una de las instituciones más importantes del sistema universitario argentino.





“La UTN nació para que los hijos de los trabajadores pudieran estudiar ingeniería. Esa sigue siendo nuestra razón de ser”, expresó el decano, al recordar la sanción de la ley de creación en 1948, el cierre de la institución en 1955, la resistencia estudiantil y su reapertura definitiva en 1959 bajo el nombre de Universidad Tecnológica Nacional.





Ferreyra destacó además el carácter federal de la UTN, presente en todas las provincias, y subrayó que más del 50% de los ingenieros del país se formaron en sus aulas. En el caso de Tierra del Fuego, recordó el proceso que llevó a la unidad académica local a convertirse en Facultad Regional en 1997, con más de 680 graduados que hoy aportan al desarrollo productivo y social de la provincia.





Crecimiento sostenido de la matrícula





Al dar la bienvenida a los aspirantes, el decano electo Francisco Javier Álvarez puso el acento en el crecimiento constante de la matrícula y en la confianza que la comunidad deposita en la UTN Fueguina. “Cada año batimos nuestros propios récords, y eso habla de una universidad que crece junto a la sociedad”, afirmó.





Álvarez también destacó el rol del Departamento de Alumnos en el acompañamiento administrativo y académico desde el ingreso hasta el egreso, y definió a la educación como “un acto de amor, una herramienta para la libertad y para la construcción de ciudadanía”.





Según precisó la licenciada Sandra Vera, la distribución de aspirantes por carrera confirma el interés por la formación técnica y científica:

114 aspirantes en Ingeniería Electromecánica

80 en Ingeniería Industrial

80 en Ingeniería Química

19 en Ingeniería Pesquera

134 en la Tecnicatura Universitaria en Programación

Acompañamiento integral y vida universitaria





Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la ingeniera Iara Galichini presentó las políticas de acompañamiento destinadas a los estudiantes, que incluyen becas, pasantías, bolsa de trabajo, deportes, viajes de estudio y espacios de contención.





En ese marco, se destacó el espacio de coworking inaugurado el año pasado, equipado con computadoras y conectividad, pensado especialmente para estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos en sus hogares. “El ingreso es el primer gran paso. Estar acá ya es una decisión por el futuro”, señaló Galichini.





El presidente del Centro de Estudiantes CETEB, Julio César Lozano, celebró el crecimiento de la matrícula y remarcó el rol del estudiantado organizado, así como el desarrollo de actividades deportivas en los gimnasios propios de la Facultad, con disciplinas como vóley, básquet y fútbol, en ramas femeninas y masculinas, con acompañamiento del Municipio de Río Grande.





El desafío del ingreso universitario





El seminario de ingreso incluye espacios fundamentales como comprensión lectora y prácticas del lenguaje académico, orientados a la adaptación al lenguaje científico, la redacción de informes y el abordaje de textos técnicos. Estas instancias están a cargo de docentes especializados, entre ellos la profesora Lola Müller y su equipo.





El primer día de clases contó además con la exposición del profesor licenciado Hugo Schneider, quien abordó el rol social de la ingeniería y el compromiso profesional con la comunidad.





Con este nuevo inicio, la UTN Fueguina reafirma su función social, educativa y productiva, consolidándose como una institución clave para el arraigo, la inclusión educativa y el desarrollo de Tierra del Fuego.