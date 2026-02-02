La nafta subió $22 y luego bajó $4 en Tierra del Fuego: aumentos constantes y alivios mínimos

El mes de enero finalizó con nuevos aumentos en el precio de los combustibles que YPF comercializa en Tierra del Fuego, en una dinámica que ya se volvió habitual: subas significativas y correcciones mínimas, que no alcanzan a compensar el golpe al bolsillo de los usuarios.

En el cierre del mes, el litro de Nafta Súper pasó de $1.290 a $1.312, lo que representó un aumento de $22 por litro, mientras que la Nafta Infinia subió de $1.493 a $1.511.





Sin embargo, el domingo 1° de febrero se registró una nueva modificación en los valores. En este caso, la Nafta Súper bajó apenas $4, quedando en $1.308 por litro, una reducción mínima que no logra revertir el incremento acumulado.





Por su parte, la Nafta Infinia se mantuvo en $1.511, al igual que la Ultra Diesel, que continuó en $1.514 por litro. El único cambio relevante se dio en la Infinia Diesel, que aumentó $104, alcanzando los $1.679 por litro, uno de los valores más altos del país.





El esquema vuelve a dejar en evidencia una realidad que se repite: las subas son rápidas y contundentes, mientras que las bajas son marginales y casi simbólicas. En una provincia donde el costo de vida es elevado y el transporte es una necesidad básica, cada ajuste en los combustibles impacta de manera directa en los precios, los servicios y la economía diaria de las familias fueguinas.





Mientras tanto, no hay anuncios de políticas que amortigüen el efecto de estos aumentos ni explicaciones claras sobre los criterios de actualización, en un contexto donde cargar combustible se vuelve cada vez más caro y previsible solo en una cosa: siempre termina aumentando.