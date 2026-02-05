De Vita: Sale por Economía, entra por Producción y Ambiente: en la gestión, el cargo cambia; el libreto, no.

Un ministerio ampliado y más poder concentrado





La nueva designación no es menor. De Vita quedará al frente de un Ministerio de Producción ampliado que incorporará bajo su órbita a la Secretaría de Ambiente, un área que permanece sin conducción formal desde diciembre, tras la renuncia de su titular y su vice. La decisión no solo reordena el gabinete, sino que concentra en un solo ministerio una agenda económica, ambiental y política de alto impacto.





Ambiente es una de las áreas más sensibles del Ejecutivo provincial. Allí se definen políticas clave como la reglamentación y fiscalización de la actividad salmonera, el control de la explotación hidrocarburífera y el seguimiento de proyectos estratégicos vinculados a Terra Ignis. A esto se suma un frente crítico que se activará en marzo, cuando se concrete el retiro de YPF de áreas operativas en Tierra del Fuego, un proceso que abrirá la discusión sobre pasivos ambientales, responsabilidades empresarias y el rol del Estado provincial.





En paralelo, siguen sin resolverse problemáticas estructurales como la de los perros asilvestrados, un conflicto con impacto ambiental y social que atraviesa gestiones y discursos, pero que continúa sin respuestas de fondo.



