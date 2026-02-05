De Vita: Sale por Economía, entra por Producción y Ambiente: en la gestión, el cargo cambia; el libreto, no.

De Vita vuelve al gabinete fueguino tras dejar Economía y asumirá Producción y Ambiente, concentrando áreas clave del Gobierno de Melella.
En el Gobierno de Tierra del Fuego los cambios duran poco y las salidas, menos. A poco más de un mes de haber dejado el Ministerio de Economía, Francisco De Vita regresa al gabinete provincial para asumir al frente del Ministerio de Producción y Ambiente, una decisión ya tomada por el gobernador Gustavo Melella y que será anunciada oficialmente en los próximos días.
La rapidez del regreso no es un dato menor. De Vita había dejado Economía en enero, tras atravesar uno de los períodos más complejos de la gestión, marcado por un fuerte ajuste fiscal, caída de recursos, tensiones con el Gobierno nacional y una presión permanente sobre las cuentas provinciales. Sin embargo, lejos de representar un recambio de rumbo, su salida terminó siendo apenas un movimiento interno.
Durante buena parte de 2025 circularon versiones sobre su desgaste dentro del gabinete, pero el regreso casi inmediato confirma que, para Melella, De Vita sigue siendo una pieza central del esquema de poder. Cambia el cargo, pero no la lógica.
Un ministerio ampliado y más poder concentrado
La nueva designación no es menor. De Vita quedará al frente de un Ministerio de Producción ampliado que incorporará bajo su órbita a la Secretaría de Ambiente, un área que permanece sin conducción formal desde diciembre, tras la renuncia de su titular y su vice. La decisión no solo reordena el gabinete, sino que concentra en un solo ministerio una agenda económica, ambiental y política de alto impacto.
Ambiente es una de las áreas más sensibles del Ejecutivo provincial. Allí se definen políticas clave como la reglamentación y fiscalización de la actividad salmonera, el control de la explotación hidrocarburífera y el seguimiento de proyectos estratégicos vinculados a Terra Ignis. A esto se suma un frente crítico que se activará en marzo, cuando se concrete el retiro de YPF de áreas operativas en Tierra del Fuego, un proceso que abrirá la discusión sobre pasivos ambientales, responsabilidades empresarias y el rol del Estado provincial.
En paralelo, siguen sin resolverse problemáticas estructurales como la de los perros asilvestrados, un conflicto con impacto ambiental y social que atraviesa gestiones y discursos, pero que continúa sin respuestas de fondo.
Sin cambios, solo reacomodamientos
Por ahora, el Gobierno no informó quién estará al frente de la Secretaría de Ambiente, un cargo técnico y políticamente sensible, atravesado por intereses productivos, ambientales y económicos. La indefinición suma ruido en un área que debería tener conducción clara en un contexto de decisiones complejas.
El regreso de Francisco De Vita al gabinete, en tan corto plazo, deja un mensaje evidente: no hubo autocrítica ni cambio de rumbo, sino un simple reacomodamiento interno. Los nombres se mueven, pero el poder se mantiene concentrado en los mismos actores. Todo sigue igual, solo que desde otro lugar, en una gestión que enfrenta desafíos crecientes y un escenario político cada vez más exigente.
