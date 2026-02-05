Choferes de Uber presentaron una reserva legal contra la ordenanza municipal

El conflicto por la regulación del transporte por aplicaciones en Ushuaia sumó este miércoles un nuevo capítulo, con un trasfondo que va muc...
El conflicto por la regulación del transporte por aplicaciones en Ushuaia sumó este miércoles un nuevo capítulo, con un trasfondo que va mucho más allá de la discusión técnica. Conductores de Uber y otras plataformas digitales presentaron una reserva legal ante el Concejo Deliberante, donde calificaron de inconstitucional la ordenanza recientemente sancionada y dejaron abierta la puerta a acciones judiciales para frenar su aplicación.
El documento, ingresado por mesa de entradas, cuestiona de manera directa el esquema normativo aprobado a comienzos de año y sostiene que la ordenanza opera en los hechos como un régimen sancionatorio encubierto, orientado más a recaudar y disciplinar que a ordenar una actividad que ya existe y funciona desde hace años en la ciudad.
Según advierten los firmantes, la norma vulnera derechos básicos como la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, imponiendo exigencias, multas y cargas administrativas que terminan castigando a quienes encontraron en las plataformas una salida laboral en un contexto económico cada vez más ajustado.
Una ordenanza exprés y sin debate
El origen del conflicto se remonta a la sesión extraordinaria del 2 de enero, cuando el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que busca regular a Uber, Cabify y Didi. La polémica fue inmediata: la sesión había sido convocada originalmente para tratar la licencia de una concejal, pero el tema transporte fue incorporado sobre la marcha, sin tratamiento previo en comisiones ni participación real de los sectores involucrados.
La votación cerró con ocho votos afirmativos, uno negativo y una abstención. Durante el debate, los concejales Valter Tavarone y Daiana Freiberger cuestionaron el procedimiento y denunciaron que se trató de una normativa aprobada de espaldas a la sociedad, sin el debate que un tema de semejante impacto social y económico amerita.
Regulación selectiva y presión fiscal
Desde el sector de los conductores sostienen que el Municipio intenta equiparar forzadamente el sistema de plataformas con el de taxis y remises tradicionales, imponiendo horarios, registros, seguros adicionales y multas elevadas, incompatibles con un esquema de trabajo autónomo.
También remarcan una doble vara evidente: aplicaciones de delivery y reparto operan bajo lógicas similares, pero no enfrentan el mismo nivel de controles ni exigencias, lo que refuerza la sospecha de que el verdadero objetivo no es la seguridad del usuario, sino abrir una nueva vía de recaudación municipal.
En ese marco, solicitaron formalmente la suspensión de los operativos de control y sanciones, al entender que los problemas de la ordenanza son estructurales y no se corrigen con un simple decreto reglamentario.
Un conflicto que puede escalar a la Justicia
En el cierre de la presentación, los choferes señalaron que su accionar responde a la buena fe y la vocación institucional, aunque advirtieron que, si el Municipio insiste en avanzar sin revisar el fondo de la norma, la judicialización será inevitable.
Porque cuando una ordenanza nace sin debate, se aprueba a las apuradas y parece pensada más para cobrar que para ordenar, la discusión ya no es solo sobre transporte: es sobre qué modelo de gestión elige el Municipio de Ushuaia.
