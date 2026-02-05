Choferes de Uber presentaron una reserva legal contra la ordenanza municipal

El conflicto por la regulación del transporte por aplicaciones en Ushuaia sumó este miércoles un nuevo capítulo, con un trasfondo que va mucho más allá de la discusión técnica. Conductores de Uber y otras plataformas digitales presentaron una reserva legal ante el Concejo Deliberante, donde calificaron de inconstitucional la ordenanza recientemente sancionada y dejaron abierta la puerta a acciones judiciales para frenar su aplicación.

El documento, ingresado por mesa de entradas, cuestiona de manera directa el esquema normativo aprobado a comienzos de año y sostiene que la ordenanza opera en los hechos como un régimen sancionatorio encubierto, orientado más a recaudar y disciplinar que a ordenar una actividad que ya existe y funciona desde hace años en la ciudad.





Según advierten los firmantes, la norma vulnera derechos básicos como la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, imponiendo exigencias, multas y cargas administrativas que terminan castigando a quienes encontraron en las plataformas una salida laboral en un contexto económico cada vez más ajustado.



