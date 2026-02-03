Allanamientos por venta ilegal de obleas de RTO

La Policía de Tierra del Fuego llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Río Grande y en Tolhuin, en el marco de una investigación judicial por la venta ilegal de obleas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ofrecidas mediante redes sociales.

Los procedimientos se realizaron este lunes por orden del Juzgado de Instrucción Nº 3, luego de una denuncia que alertó sobre particulares que comercializaban obleas sin cumplir con los controles técnicos y legales exigidos por la normativa vigente.





En total, se concretaron siete allanamientos en distintos domicilios de Río Grande y uno en la localidad de Tolhuin. Las viviendas intervenidas se encuentran ubicadas en Irigoyen al 200, 25 de Mayo al 1200, Chorlo Ártico al 19, Lago Fuego al 600, Pioneros Fueguinos al 900, barrio Intevu X casa 61 y en el barrio Campo de Doma, en Tolhuin.





Durante los operativos, el personal policial secuestró diversos elementos de interés para la causa y notificó de derechos y garantías a siete hombres mayores de edad, quienes quedaron vinculados a la investigación.





Hallazgo de marihuana en uno de los domicilios





En uno de los allanamientos realizados en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo al 1200, los efectivos encontraron macetas con plantas de marihuana. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales, que tomó actuaciones por separado conforme a la legislación vigente.





La investigación continúa en curso y las autoridades judiciales analizan el material incautado para determinar el alcance de la maniobra, la posible existencia de una red organizada y las responsabilidades penales correspondientes.





La venta ilegal de obleas de RTO no solo constituye un delito, sino que además representa un riesgo directo para la seguridad vial, al permitir la circulación de vehículos sin controles técnicos obligatorios.





Compartí esta nota y ayudá a visibilizar prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad vial.