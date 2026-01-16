Vuelco en el acceso al barrio San Martín: una mujer fue hospitalizada y un menor resultó ileso

Una mujer resultó herida tras volcar su auto en el acceso a San Martín Norte. El siniestro ocurrió desde la ruta de circunvalación hacia barrio ATE.

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en el ingreso al barrio ATE desde la ruta de circunvalación. La conductora sufrió lesiones y fue trasladada al hospital.
Un vuelco vehicular se registró este jueves por la tarde en el acceso a San Martín Norte, en un ingreso desde la ruta de circunvalación hacia el barrio ATE, dejando como saldo a una mujer lesionada y a un menor sin heridas.

Según la información recabada, la conductora circulaba por la ruta cuando tomó el acceso que conduce al sector norte de la ciudad. Al intentar incorporarse a la calle, el vehículo impactó contra el terraplén lateral del camino, lo que provocó el vuelco del rodado.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones sangrantes, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital de manera preventiva para una mejor evaluación médica.

En el vehículo también viajaba un menor de edad, quien afortunadamente no presentó lesiones.

Personal policial y servicios de emergencia intervinieron en el lugar para asistir a los ocupantes, ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro.

