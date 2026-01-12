Volcó una camioneta Jeep en la entrada de Arakur, Ushuaia

Volcó una camioneta Jeep en la entrada de Arakur, Ushuaia. Trabajan policía y emergencias. Aún no se informó si hay heridos.

El siniestro ocurrió en el acceso al complejo Arakur. Intervienen policía y servicios de emergencia. Aún no se informó oficialmente sobre personas heridas.
Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la entrada al complejo Arakur, en la ciudad de Ushuaia, donde una camioneta Jeep volcó por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la cantidad de personas involucradas ni sobre la gravedad de posibles lesiones. En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de los servicios de emergencia para asistir a los ocupantes del vehículo y asegurar la zona.

Las autoridades recomiendan evitar circular por el sector y respetar las indicaciones del personal que se encuentra interviniendo, ya que el tránsito podría verse afectado por las tareas de asistencia y peritaje.

Se aguarda un parte oficial para conocer mayores detalles sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias del vuelco.

