Viviendas fantasma en Río Pipo: el gobierno anunció entregas que nunca ocurrieron

Las viviendas del barrio Río Pipo siguen vacías pese a los anuncios oficiales. Denuncian abandono y promesas incumplidas del gobierno provincial.
El discurso oficial vuelve a chocar contra la realidad. Mientras el gobernador de Tierra del Fuego insiste en hablar de “viviendas entregadas” y “avances habitacionales”, en el barrio Río Pipo las casas siguen cerradas, sin familias adjudicatarias y con signos evidentes de abandono.
Las viviendas, anunciadas en reiteradas oportunidades como parte de un plan de urbanización y solución al déficit habitacional, no fueron entregadas. No hay ocupantes, no hay actividad y no existen fechas oficiales claras para su adjudicación. En el lugar se observan accesos bloqueados, pastizales crecidos y construcciones vacías que se deterioran con el paso del tiempo.
La contradicción entre el relato político y la situación real resulta alarmante. Las imágenes del barrio muestran un escenario de abandono que desmiente los anuncios de progreso difundidos por el Ejecutivo provincial.
Promesas sin resultados
Desde el Gobierno se repiten las explicaciones: falta de fondos, demoras administrativas, recortes nacionales y readecuaciones de obra. Sin embargo, ninguna de esas justificaciones cambia el hecho central: las viviendas están construidas, pero no están habitadas.
En una provincia donde cientos de familias no pueden acceder a una vivienda propia, la existencia de barrios enteros sin uso representa una deuda social grave. Cada casa cerrada es una familia que sigue esperando.
El problema no es solo social, sino también económico. Las viviendas desocupadas se deterioran, pierden valor y requieren futuras inversiones para su recuperación. El Estado invirtió millones, pero no garantiza que las obras cumplan su función principal: alojar personas.
Mientras tanto, el déficit habitacional continúa creciendo y las soluciones concretas no llegan.
Gobernar no es anunciar
Los anuncios oficiales no reemplazan a las acciones reales. El derecho a la vivienda no se satisface con discursos ni con renders. Se satisface con llaves entregadas, barrios habitados y políticas públicas efectivas.
- Hoy, en este sector del barrio Pipo, no hay familias viviendo.
- Hay promesas incumplidas.
- Hay abandono.
- Hay silencio.
La comunidad fueguina no necesita más propaganda. Necesita respuestas, transparencia y cumplimiento.
