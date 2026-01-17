Viviendas fantasma en Río Pipo: el gobierno anunció entregas que nunca ocurrieron





Desde el Gobierno se repiten las explicaciones: falta de fondos, demoras administrativas, recortes nacionales y readecuaciones de obra. Sin embargo, ninguna de esas justificaciones cambia el hecho central: las viviendas están construidas, pero no están habitadas.





En una provincia donde cientos de familias no pueden acceder a una vivienda propia, la existencia de barrios enteros sin uso representa una deuda social grave. Cada casa cerrada es una familia que sigue esperando.





El problema no es solo social, sino también económico. Las viviendas desocupadas se deterioran, pierden valor y requieren futuras inversiones para su recuperación. El Estado invirtió millones, pero no garantiza que las obras cumplan su función principal: alojar personas.





Mientras tanto, el déficit habitacional continúa creciendo y las soluciones concretas no llegan.