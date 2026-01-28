(Vídeo) Vecinos reclaman por autos mal estacionados que impiden el paso de colectivos en el centro de Ushuaia

Vecinos de Ushuaia expresaron su malestar por los problemas recurrentes que enfrentan los colectivos para circular por el centro de la ciudad debido a vehículos mal estacionados, una situación que se repite a diario y que, según denuncian, ocurre ante la ausencia casi total de inspectores de tránsito.

El reclamo apunta principalmente a calles céntricas, donde autos detenidos en doble fila, sobre esquinas o en zonas no habilitadas obstaculizan el normal recorrido del transporte público, generando demoras, maniobras riesgosas y molestias tanto para choferes como para pasajeros.





“Los colectivos no pueden pasar porque siempre hay algún coche mal estacionado. No vemos a ningún inspector recorriendo para ordenar el tránsito; solo aparecen cuando hay controles puntuales”, señalaron vecinos y usuarios del transporte urbano, cansados de una problemática que se repite sin soluciones.





La situación genera un impacto directo en la prestación del servicio, pero también enciende una señal de alarma mayor. Los vecinos advirtieron que, si en lugar de un colectivo se tratara de una autobomba, una ambulancia o un móvil policial, el bloqueo podría tener consecuencias graves.





“El problema no es solo el transporte público. ¿Qué pasa si hay una emergencia y no puede pasar una ambulancia? Nadie parece hacerse cargo”, expresaron con preocupación.





Según indicaron, la falta de presencia permanente de inspectores municipales favorece la reiteración de estas conductas, especialmente en horarios de alta circulación. La ausencia de controles cotidianos contrasta con la presencia esporádica de operativos, que no logran modificar hábitos ni ordenar de manera sostenida el tránsito urbano.





El reclamo vecinal vuelve a poner en debate la responsabilidad del Municipio en la planificación y el control del tránsito, en una ciudad donde el crecimiento del parque automotor y la concentración de actividades en el centro demandan una gestión más activa y preventiva.





Mientras tanto, colectivos detenidos, bocinazos, maniobras forzadas y pasajeros demorados forman parte de una postal cotidiana que, según advierten los vecinos, podría evitarse con controles simples y presencia efectiva en la calle.