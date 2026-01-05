(Vídeo) Juan Manuel Romano, exconcejal de FORJA, ya trabaja con Uber tras la aprobación de la ordenanza

Apenas aprobada la ordenanza que regula las aplicaciones de transporte en Ushuaia, comenzaron a aparecer los primeros casos que generan polémica. Uno de ellos es el del exconcejal de FORJA, Juan Manuel Romano, quien ya se encuentra trabajando a través de la aplicación Uber.

La situación no pasó desapercibida y fue registrada por vecinos, quienes hicieron llegar imágenes y videos a nuestra redacción. El hecho vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso político en torno a las plataformas digitales de transporte, que durante años fueron cuestionadas por sectores del oficialismo y hoy parecen ser aprovechadas sin reparos.





Cabe recordar que la ordenanza fue presentada como un avance para “terminar con la clandestinidad” y ordenar una actividad que ya se desarrollaba de hecho en la ciudad. Sin embargo, el caso de Romano expone con claridad cómo dirigentes que antes cuestionaban o guardaban silencio frente a Uber, ahora se suman rápidamente al sistema una vez legalizado.





El episodio reaviva el debate sobre privilegios, oportunismo político y falta de coherencia, en un contexto donde muchos trabajadores fueron perseguidos o multados cuando la actividad aún no estaba regulada.



