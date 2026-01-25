(Vídeo) Denuncian provocaciones de una “patota” enviada desde Buenos Aires en el puerto de Ushuaia y crece la tensión

Trabajadores del puerto alertan por la presencia de personal vinculado a Nación que recorre la zona generando provocaciones. Roberto Murcia pidió custodia ante posibles represalias.

La situación en el Puerto de Ushuaia suma un nuevo y preocupante capítulo. Trabajadores portuarios denunciaron la presencia de una “patota” vinculada a ANPYN, enviada desde Buenos Aires, que estaría recorriendo las instalaciones con actitudes provocadoras, en un contexto de creciente conflictividad por la intervención dispuesta desde Nación.





Según señalaron desde el sector laboral, el arribo de este grupo no tendría un rol operativo claro y su presencia estaría directamente relacionada con la intención de “marcar territorio” y generar tensión frente a las movilizaciones y reclamos que se vienen desarrollando en defensa del puerto público y de las fuentes laborales.





En paralelo, se confirmó la presencia de personal nacional con el argumento de prevenir disturbios, lo que para los trabajadores no hace más que profundizar el clima de hostigamiento y criminalizar la protesta social, en lugar de abrir instancias de diálogo.





En este marco, Roberto Murcia, referente vinculado al conflicto, solicitó custodia personal para él y su entorno, ante el temor de posibles agresiones o represalias. La decisión expone el nivel de escalada del conflicto y la falta de garantías mínimas de seguridad en un ámbito que debería estar resguardado por el diálogo institucional.





Desde los gremios y trabajadores remarcan que no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia que acompaña la intervención del puerto, denunciada como arbitraria y sin fundamentos claros, y que pone en riesgo no solo los puestos de trabajo sino también la convivencia social en la ciudad.





Mientras Nación avanza con medidas de fuerza y despliegues externos, crece la preocupación entre los trabajadores, que aseguran sentirse provocados, vigilados y expuestos, en un escenario que lejos de descomprimirse, se vuelve cada vez más tenso.



