(Vídeo) Así fue la quema del muñeco en Tolhuin, Tierra del Fuego

Tolhuin celebró la tradicional quema del muñeco para despedir el año, en una jornada que reunió a vecinos y reafirmó una costumbre popular.

La tradicional quema del muñeco volvió a reunir a vecinos en Tolhuin para despedir el año
La ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego, vivió una nueva edición de la tradicional quema del muñeco, una celebración popular que se realiza cada fin de año y que convoca a familias, jóvenes y vecinos de distintos barrios para despedir el año que termina.

El evento se desarrolló ante la atenta mirada de los presentes, quienes acompañaron el ritual simbólico que representa el cierre de un ciclo y la esperanza de un nuevo comienzo. Como es habitual, el muñeco fue construido de manera artesanal y encendido en medio de aplausos, registros audiovisuales y expresiones de festejo.

La quema del muñeco es una costumbre arraigada en distintas localidades del país y, en Tolhuin, se ha consolidado como una expresión cultural que reúne a la comunidad, especialmente en fechas festivas. Durante la jornada, no se registraron incidentes de gravedad y el evento se llevó adelante de manera pacífica.

No obstante, algunos vecinos recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad y prevención, especialmente en un contexto donde el riesgo de incendios es una preocupación constante en la provincia.


