Vecinos denuncian vandalismo reiterado en pleno centro de Ushuaia

La inseguridad y el vandalismo en el centro de Ushuaia vuelven a quedar en evidencia tras la denuncia de una vecina que aseguró haber sufrido daños reiterados en su vehículo, sin que hasta el momento se identifique a los responsables.

El hecho ocurrió en la zona de Antártida Argentina casi Maipú, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Según relató la dueña del coche, es la tercera vez que su auto resulta vandalizado mientras se encontraba estacionado en la vía pública.





“No tengo problemas con nadie, soy una vecina que cumple con todos los impuestos. Sin embargo, siempre me toca a mí”, expresó con indignación. En uno de los episodios anteriores, los daños incluyeron el robo de la insignia de la marca Toyota, una práctica que —según le indicaron— suele estar asociada a actos vandálicos reiterados, donde los emblemas son sustraídos como trofeos.





La vecina también recordó un segundo episodio en el que una Traffic de turismo impactó contra la parte trasera de su vehículo, agravando aún más la situación. En todos los casos, denunció que los responsables se dieron a la fuga, sin que nadie aportara datos ni se registraran intervenciones inmediatas.





“Es pleno centro, hay autos de alta gama alrededor, gente circulando constantemente… y nadie ve nada. ¿Dónde está la Policía?”, cuestionó la damnificada, quien adelantó que revisará cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores de los daños.





El reclamo vuelve a poner en foco la falta de prevención y controles en sectores céntricos, donde vecinos advierten que los hechos vandálicos se repiten con total impunidad, sin respuestas claras por parte de las autoridades.