Vecinos denuncian abandono vial: el semáforo de Kuanip e Isla Año Nuevo no funciona desde octubre

Vecinos del barrio Latinoamericano, en Ushuaia, denuncian una situación que ya lleva más de tres meses sin solución: el semáforo ubicado en la intersección de las calles Kuanip e Isla Año Nuevo no funciona desde fines de octubre del año pasado, sin que el Municipio haya realizado reparaciones ni brindado explicaciones.

Según relataron los residentes, el cruce se transformó en un punto crítico para la seguridad vial, con maniobras peligrosas que se repiten a diario. “Los autos doblan en contramano, nadie respeta prioridades y los peatones quedan totalmente desprotegidos”, señalaron.





La ausencia de señalización activa genera confusión permanente entre los conductores, incrementando el riesgo de accidentes, especialmente en horarios de mayor circulación. A esto se suma la falta total de control : no hay presencia de inspectores de tránsito ni señalización provisoria, pese a tratarse de una intersección muy transitada.





Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es la situación de las personas que circulan a pie. “No le dan lugar a nadie que cruza caminando. Hay adultos mayores, chicos que van a la escuela y gente que usa ese cruce todos los días”, advirtieron.





De acuerdo a los testimonios, los reclamos fueron realizados en reiteradas oportunidades ante las áreas municipales correspondientes, sin obtener respuestas ni plazos concretos de reparación. “Nadie da bola” , resumieron con bronca los frentistas, cansados de la falta de soluciones.





El reclamo vuelve a poner en evidencia el deterioro del mantenimiento urbano y la falta de respuestas del Municipio ante problemas básicos de seguridad, que terminan exponiendo a los vecinos a situaciones evitables.



