Vecinos denuncian abandono vial: el semáforo de Kuanip e Isla Año Nuevo no funciona desde octubre

Vecinos denuncian que el semáforo de Kuanip e Isla Año Nuevo no funciona desde octubre y el Municipio no da respuestas
Vecinos del barrio Latinoamericano, en Ushuaia, denuncian una situación que ya lleva más de tres meses sin solución: el semáforo ubicado en la intersección de las calles Kuanip e Isla Año Nuevo no funciona desde fines de octubre del año pasado, sin que el Municipio haya realizado reparaciones ni brindado explicaciones.
Según relataron los residentes, el cruce se transformó en un punto crítico para la seguridad vial, con maniobras peligrosas que se repiten a diario. “Los autos doblan en contramano, nadie respeta prioridades y los peatones quedan totalmente desprotegidos”, señalaron.
La ausencia de señalización activa genera confusión permanente entre los conductores, incrementando el riesgo de accidentes, especialmente en horarios de mayor circulación. A esto se suma la falta total de control: no hay presencia de inspectores de tránsito ni señalización provisoria, pese a tratarse de una intersección muy transitada.
Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es la situación de las personas que circulan a pie. “No le dan lugar a nadie que cruza caminando. Hay adultos mayores, chicos que van a la escuela y gente que usa ese cruce todos los días”, advirtieron.
De acuerdo a los testimonios, los reclamos fueron realizados en reiteradas oportunidades ante las áreas municipales correspondientes, sin obtener respuestas ni plazos concretos de reparación. “Nadie da bola”, resumieron con bronca los frentistas, cansados de la falta de soluciones.
El reclamo vuelve a poner en evidencia el deterioro del mantenimiento urbano y la falta de respuestas del Municipio ante problemas básicos de seguridad, que terminan exponiendo a los vecinos a situaciones evitables.
Mientras el semáforo sigue apagado, el riesgo permanece encendido.
¿Vivís o circulás por la zona de Kuanip e Isla Año Nuevo? ¿Cuántos reclamos más hacen falta para que el Municipio actúe?
Seguro no le han pagado a la empresa encargada del mantenimiento! Para variar con los gobiernos peronistas! Se roban tanto que no dejan nada para funcionar normalmente.ResponderBorrar
Jajaja, seguro el pata de lana de Vuoto se usó toda la guita en falopa! Si lo buscan, se debe estar limpiando la nariz del polvito mágico.ResponderBorrar
Los simios no respetan los semaforos ni las sendas peatonales. Déjenlo así nomás.ResponderBorrar
Se cae todo a pedazos.creo q dentro de poco los rajan y no terminan el mandato.q opinan??????????????ResponderBorrar
Yo paso todos los días por allí y a veces es un caos, pasa que ahora están choreando a lo pavote con el asfalto antirreglamentario en el la ciudad con la empresa 2 Arroyos, que espero que algún ingeniero se hagar cargo de hacer esa obra por débanos de los estándares mínimos, a buen entendedor ......ResponderBorrar
USHUAIA, SINONIMO VILLA MISERIAResponderBorrar
Este municipio está en retirada, cómo todo el mandrilaje. Están,con la cola rota, saben que no vuelvenResponderBorrar