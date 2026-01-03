Vanina Ojeda asumió como concejal y el PJ refuerza su mayoría tras el pase de Yesica Garay al Ejecutivo

Reordenamiento político del oficialismo municipal





Desde el Municipio se informó que la designación de Garay como Jefa de Gabinete responde a una reorganización interna impulsada por el intendente Walter Vuoto, con el objetivo de “fortalecer áreas estratégicas de gestión” frente a un escenario nacional adverso, marcado —según el Ejecutivo— por la restricción de recursos y la caída de transferencias hacia los municipios.





Es importante remarcar que Iriarte, no tuvo un buen paso como jefe de gabinete dentro de un balance, se puede remarcar varios escándalos durante su paso, como culpar a Martín Perez de cuestiones de su gabinete, la biciushuaia, donde estuvo más de un año para habilitarlas y se lanzaron sin poder usarla, los problemas de el natatorio de andorra, en donde hasta hace unos días se tuvieron que hacer reparaciones y un sin fin de otras cuestiones que necesitan un articulo aparte.





Garay había asumido como concejal en 2023 y se consolidó como una de las principales referentes del bloque del PJ. Su desembarco en el Ejecutivo municipal refuerza el esquema político del oficialismo y busca dar continuidad a la gestión tras la salida de Iriarte, quien ocupaba la Jefatura de Gabinete desde 2022.





Ojeda Maldonado, nueva integrante del Concejo





En ese marco, Vanina Ojeda Maldonado juró como concejal y asumió de manera inmediata sus funciones legislativas. Con su incorporación, el bloque del Partido Justicialista mantiene sus cuatro bancas, junto a Laura Ávila, Gabriel De la Vega y Nicolás Pelloli, sosteniendo la mayoría dentro del Concejo Deliberante.



