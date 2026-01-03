Vanina Ojeda asumió como concejal y el PJ refuerza su mayoría tras el pase de Yesica Garay al Ejecutivo

Vanina Ojeda asumió como concejal del PJ tras la licencia de Yesica Garay, quien fue designada Jefa de Gabinete del Municipio de Ushuaia.

En una sesión extraordinaria realizada este viernes 2 de enero, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó el pedido de licencia de la concejal Yesica Garay (Partido Justicialista), quien asumirá formalmente como Jefa de Gabinete del Municipio, en reemplazo de Sebastián Iriarte, Tal como habíamos anunciado, quien formara parte del Gobierno provincial dentro del gabinete de Gustavo Melella. (VER) En su lugar, prestó juramento Vanina Ojeda Maldonado, que ocupará la banca vacante por el bloque justicialista.

La licencia fue aprobada por ocho votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a las concejales Marjorette Saldías (La Libertad Avanza) y Fernando Oyarzun (FORJA). El resto de los bloques acompañó la medida, que se dio en una jornada legislativa con fuerte contenido político.

Reordenamiento político del oficialismo municipal

Desde el Municipio se informó que la designación de Garay como Jefa de Gabinete responde a una reorganización interna impulsada por el intendente Walter Vuoto, con el objetivo de “fortalecer áreas estratégicas de gestión” frente a un escenario nacional adverso, marcado —según el Ejecutivo— por la restricción de recursos y la caída de transferencias hacia los municipios. 

Es importante remarcar que Iriarte, no tuvo un buen paso como jefe de gabinete dentro de un balance, se puede remarcar varios escándalos durante su paso, como culpar a Martín Perez de cuestiones de su gabinete, la biciushuaia, donde estuvo más de un año para habilitarlas y se lanzaron sin poder usarla, los problemas de el natatorio de andorra, en donde hasta hace unos días se tuvieron que hacer reparaciones y un sin fin de otras cuestiones que necesitan un articulo aparte. 

Garay había asumido como concejal en 2023 y se consolidó como una de las principales referentes del bloque del PJ. Su desembarco en el Ejecutivo municipal refuerza el esquema político del oficialismo y busca dar continuidad a la gestión tras la salida de Iriarte, quien ocupaba la Jefatura de Gabinete desde 2022.

Ojeda Maldonado, nueva integrante del Concejo

En ese marco, Vanina Ojeda Maldonado juró como concejal y asumió de manera inmediata sus funciones legislativas. Con su incorporación, el bloque del Partido Justicialista mantiene sus cuatro bancas, junto a Laura Ávila, Gabriel De la Vega y Nicolás Pelloli, sosteniendo la mayoría dentro del Concejo Deliberante.

El recambio en la banca y el pase de Garay al Ejecutivo marcan el inicio del año político en Ushuaia, con un oficialismo que apuesta a ordenar su estructura interna y mantener el control legislativo en un contexto económico y político complejo.

