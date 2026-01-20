Ushuaia sin servicios: vecinos del barrio Peniel se movilizan para evitar que les corten el agua

Un grupo de vecinos del barrio Peniel, en el sector conocido como Pasaje Conejo, se manifiesta este martes en Ushuaia para impedir que les retiren una conexión de agua que utilizan desde hace semanas ante la falta absoluta de servicios básicos en la zona.

Las familias aseguran que ocupan terrenos que fueron entregados por el propio Municipio hace entre tres y cuatro años, pero sin infraestructura: no tienen agua potable, energía eléctrica, gas, cloacas ni calles. Ante ese abandono, realizan una conexión irregular a un caño de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) como única alternativa para acceder al agua.





La protesta comienza cuando personal vinculado a la DPOSS intenta retirar esa conexión, lo que genera una reacción inmediata de los vecinos, que se apostan en el lugar para impedir los trabajos. Argumentan que el acceso al agua es un derecho básico, especialmente en hogares donde viven niños, adultos mayores y personas con discapacidad.





“Sabemos que es clandestina, pero es por necesidad”





Georgina, vecina del sector Conejo, explica que la decisión de pinchar el caño se toma de forma colectiva ante la ausencia de respuestas oficiales. “Sabemos que es una conexión clandestina, no es legal, pero es una necesidad. Que nos cobren, que regularicen, pero que no nos saquen el agua”, sostiene.





Según relatan, desde noviembre del año pasado el camión aguatero del Gobierno deja de asistir regularmente al barrio. Actualmente reciben una sola carga semanal, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas.





“La carga dura dos o tres días. Después no hay agua para cocinar, bañarse o higienizar a los chicos”, denuncian.





Sin calles, sin servicios y sin acceso





Los vecinos también advierten que la falta de calles trazadas impide el ingreso de camiones de gas, ambulancias y otros servicios esenciales. En varios sectores deben trasladar garrafas y bidones a pie, incluso en invierno.





“Hay vecinos al fondo del pasaje que no tienen acceso vehicular. No entra ningún camión. Todo lo tenemos que llevar a hombro”, explican.





Además, la única canilla comunitaria existente no tiene presión suficiente ni suministro constante, lo que agrava aún más la situación sanitaria.





Reclamos ignorados por el Estado





De acuerdo a los testimonios brindados a Radio Provincia, los vecinos mantienen reuniones con funcionarios provinciales, entre ellos el subsecretario de Obras Públicas, Alejandro Ortiz, pero no reciben soluciones concretas.





“Nos dicen que no pueden darnos agua porque no hay cloacas. Pero para vivir también se necesita agua. Nadie se hace cargo, ni el Municipio ni el Gobierno provincial”, expresan.





Durante la protesta se hace presente personal policial, aunque no se registran incidentes. Los vecinos aseguran que permanecerán en el lugar hasta que se frenen los trabajos y alguna autoridad se acerque a dar una respuesta real.





“Nosotros no queremos conflicto. Queremos agua y que alguien se haga responsable de esta situación”, remarcan.





Terrenos entregados sin infraestructura





El caso del barrio Peniel vuelve a exponer una problemática estructural en Ushuaia: la entrega de terrenos sin servicios básicos, sin planificación urbana y sin inversión en infraestructura. Años después, las familias quedan atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y la ilegalidad de las soluciones precarias que se ven obligadas a implementar.





Mientras tanto, el Municipio y la Provincia continúan sin ofrecer respuestas concretas, dejando a cientos de vecinos sin derechos básicos garantizados.