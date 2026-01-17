Ushuaia impone una nueva sobretasa para financiar el “Sepelio Solidario”

Ushuaia oficializó una sobretasa del 10% para financiar el Sepelio Solidario. La medida impactará en todos los contribuyentes municipales.
El Poder Ejecutivo Municipal de Ushuaia promulgó la Ordenanza 6593/25, que crea el denominado “Programa Municipal de Sepelio Solidario” y establece una nueva sobretasa obligatoria para financiarlo. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 66/26, publicado en el Boletín Oficial este martes 14 de enero.
Según lo aprobado por el Concejo Deliberante en la sesión del 18 de diciembre, el programa será financiado mediante un ítem adicional del 10% sobre la tasa general por servicios municipales, que se cobrará junto con los impuestos habituales.
El Municipio argumenta que se trata de un “servicio público de carácter social y solidario”, destinado a garantizar un sepelio digno a toda persona con residencia acreditada en Ushuaia.
Qué cubre el programa
La ordenanza detalla que el servicio incluye:
- Retiro del cuerpo desde el lugar del fallecimiento
- Provisión de ataúd tipo bóveda con dos paneles.
- Uso de sala velatoria
- Trámites administrativos de inhumación
- Traslado al cementerio local
Los servicios serán prestados por casas funerarias habilitadas en la ciudad.
Cómo se financiará
El financiamiento se realizará mediante una sobretasa municipal del 10%, aplicada sobre la tasa general por servicios municipales. Todo lo recaudado será depositado en un fondo específico creado por el Departamento Ejecutivo, con destino exclusivo al programa.
Desde el Municipio sostienen que este mecanismo “asegura su sustentabilidad y acceso universal”.
Críticas y cuestionamientos
La medida generó debate por el impacto directo en el bolsillo de los vecinos. A partir de ahora, todos los contribuyentes pagarán el servicio, incluso quienes ya cuenten con seguros privados o planes funerarios contratados.
En esos casos, la ordenanza establece que se les reintegrará un monto equivalente al costo del servicio solidario básico, siempre que acrediten haber utilizado su cobertura privada.
Sin embargo, no se detallan los mecanismos de control, los valores de referencia ni los plazos de reintegro, lo que abre interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia del sistema.
La creación de esta sobretasa se suma a una serie de cargas municipales que impactan en la economía doméstica, en un contexto de inflación, caída del poder adquisitivo y reclamos por la calidad de los servicios públicos.
Mientras el Municipio defiende la iniciativa como una política social, vecinos y sectores críticos advierten que se trata de otro recargo obligatorio, sin consulta previa y con escasa información pública sobre su implementación real.
