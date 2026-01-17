Ushuaia impone una nueva sobretasa para financiar el “Sepelio Solidario”

El Poder Ejecutivo Municipal de Ushuaia promulgó la Ordenanza 6593/25, que crea el denominado “Programa Municipal de Sepelio Solidario” y establece una nueva sobretasa obligatoria para financiarlo. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 66/26, publicado en el Boletín Oficial este martes 14 de enero.

Según lo aprobado por el Concejo Deliberante en la sesión del 18 de diciembre, el programa será financiado mediante un ítem adicional del 10% sobre la tasa general por servicios municipales, que se cobrará junto con los impuestos habituales.





El Municipio argumenta que se trata de un “servicio público de carácter social y solidario”, destinado a garantizar un sepelio digno a toda persona con residencia acreditada en Ushuaia.





Qué cubre el programa





La ordenanza detalla que el servicio incluye:

Retiro del cuerpo desde el lugar del fallecimiento Provisión de ataúd tipo bóveda con dos paneles. Uso de sala velatoria Trámites administrativos de inhumación Traslado al cementerio local

Los servicios serán prestados por casas funerarias habilitadas en la ciudad.

Cómo se financiará





El financiamiento se realizará mediante una sobretasa municipal del 10%, aplicada sobre la tasa general por servicios municipales. Todo lo recaudado será depositado en un fondo específico creado por el Departamento Ejecutivo, con destino exclusivo al programa.





Desde el Municipio sostienen que este mecanismo “asegura su sustentabilidad y acceso universal”.