Ushuaia alcanza un 88% de ocupación hotelera en enero, impulsada por cruceros y eventos

La ciudad de Ushuaia alcanzó un 88% de ocupación hotelera durante los primeros 15 días de enero, consolidándose como uno de los destinos con mejor desempeño turístico del país en el inicio del verano 2026, de acuerdo con un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El relevamiento muestra un panorama nacional heterogéneo, con destinos que presentan altibajos en la demanda, pero destaca a Ushuaia por su combinación de naturaleza, eventos culturales y el intenso movimiento de cruceros internacionales, factores que impulsaron la llegada de miles de visitantes diarios.





Para la segunda quincena de enero, las reservas en la capital fueguina ya alcanzan el 83%, sostenidas por festivales culturales, actividades al aire libre y la presencia constante de turismo extranjero proveniente de cruceros, que generan picos de consumo concentrados en excursiones, gastronomía y servicios turísticos.





Según CAME, el verano 2026 se caracteriza por un comportamiento más flexible del turista: las decisiones de viaje se toman con poca anticipación, las estadías son más cortas y el gasto es más selectivo. En Ushuaia, la permanencia promedio ronda los cuatro días, un valor superior al de muchos destinos del país.





En cuanto al impacto económico, el informe señala que el gasto diario estimado en Ushuaia asciende a $370.000 por persona, uno de los valores más altos a nivel nacional. Este nivel de consumo se explica por la fuerte demanda de excursiones de naturaleza, navegaciones, experiencias premium y la oferta gastronómica local.





Mientras otros destinos muestran ocupaciones medias o bajas, Ushuaia se posiciona junto a plazas como Puerto Iguazú, Bariloche y Villa La Angostura entre las de mayor rendimiento turístico. La capital fueguina también se ve beneficiada por el turismo internacional, que mantiene un flujo constante incluso en contextos de mayor cautela en el gasto.





El informe de CAME remarca que los eventos culturales, festivales y competencias deportivas son hoy los principales motores de la temporada, ya que funcionan como disparadores de viajes y concentran la demanda en fechas específicas. En Ushuaia, propuestas como festivales musicales y actividades recreativas refuerzan el atractivo del destino.





Sin embargo, el sector turístico enfrenta desafíos como el crecimiento de la oferta informal de alojamiento, la presión de los costos operativos y la dependencia del clima. Aun así, la ciudad mantiene un desempeño sólido en comparación con otras regiones del país.





Con altos niveles de ocupación, fuerte gasto por visitante y una agenda activa, Ushuaia se consolida como uno de los destinos estrella del verano 2026, sostenida por su combinación de paisajes, experiencias diferenciadas y conectividad internacional.