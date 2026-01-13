Un descuido casi termina en tragedia en la Ruta 3: dejó el auto sin freno de mano y cayó al precipicio

Un auto cayó a un precipicio en la Ruta 3 tras quedar sin freno de mano. No hubo heridos porque el conductor no estaba dentro del vehículo.

El vehículo se desplazó sin ocupantes tras no activarse el freno de mano y terminó a unos 100 metros de la calzada, en el sector conocido como “La Herradura”.
Un insólito siniestro vial se registró durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 3006, en el sector denominado “La Herradura”, dentro de la jurisdicción de Tolhuin.

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Provincial, el hecho ocurrió alrededor de las 05:32 horas, cuando personal de la Comisaría Tolhuin fue alertado sobre la caída de un vehículo hacia un precipicio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil BAIC X55 se encontraba a aproximadamente 100 metros de la calzada, sobre la ladera del despeñadero.

El conductor, Antonio Augusto Zárate, de 52 años, explicó que había descendido del rodado para descansar, momento en el cual el vehículo comenzó a desplazarse de manera accidental debido a que no se había activado el freno de mano.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el conductor no se encontraba dentro del automóvil al momento del incidente, lo que evitó consecuencias mayores.

Personal policial realizó las actuaciones correspondientes en el lugar y se evalúan las maniobras necesarias para el retiro del vehículo del sector.

  1. Anónimoenero 13, 2026

    CADA DIA MAS PELOTUDOS EN TIERRA DEL FUEGO , PIENSAN QUE ES UN CARRO A MULA

  2. Anónimoenero 13, 2026

    Ahí lo tenés, en pendiente y sin freno de mano.

  3. Anónimoenero 13, 2026

    Esta gente no tiene ningún cuidado ¿ no ven que podrían atropellar a gente honesta y trabajadora? Es decir a gente NO peluca.

  4. Anónimoenero 13, 2026

    JUSTICIA POR OSCAR!

