Un descuido casi termina en tragedia en la Ruta 3: dejó el auto sin freno de mano y cayó al precipicio

Un insólito siniestro vial se registró durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 3006, en el sector denominado “La Herradura”, dentro de la jurisdicción de Tolhuin.

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Provincial, el hecho ocurrió alrededor de las 05:32 horas, cuando personal de la Comisaría Tolhuin fue alertado sobre la caída de un vehículo hacia un precipicio.





Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil BAIC X55 se encontraba a aproximadamente 100 metros de la calzada, sobre la ladera del despeñadero.





El conductor, Antonio Augusto Zárate, de 52 años, explicó que había descendido del rodado para descansar, momento en el cual el vehículo comenzó a desplazarse de manera accidental debido a que no se había activado el freno de mano.





Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el conductor no se encontraba dentro del automóvil al momento del incidente, lo que evitó consecuencias mayores.





Personal policial realizó las actuaciones correspondientes en el lugar y se evalúan las maniobras necesarias para el retiro del vehículo del sector.