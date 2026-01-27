Tras la intervención: quién quedó a cargo de la operación del Puerto de Ushuaia

Con la intervención nacional ya en marcha, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió el control del Puerto de Ushuaia y designó a un responsable operativo local para garantizar su funcionamiento diario.

Luego de que el Gobierno nacional formalizara la intervención del Puerto de Ushuaia mediante la Resolución 4/2026, la conducción operativa de la terminal marítima quedó bajo control directo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que ahora concentra las decisiones administrativas, estratégicas y de gestión.





Según consta en el Anexo II de la resolución, el encargado de la operatoria diaria del puerto es Juan Avellaneda, quien fue designado como responsable operativo local y enlace directo entre Ushuaia y las autoridades nacionales. Su rol central es garantizar la continuidad de las actividades portuarias, coordinar al personal y asegurar el normal funcionamiento de la terminal, especialmente en plena temporada de cruceros.





De acuerdo a lo informado por el diario La Nación, Avellaneda es un trabajador portuario con trayectoria sindical, vinculado a la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) en Tierra del Fuego. Su nombre aparece entre los 20 trabajadores habilitados para cumplir funciones operativas, dentro de una estructura que cuenta con alrededor de 150 empleados en total.





La resolución establece que, mientras dure la intervención, no habrá un directorio ni conducción política local, sino una gestión centralizada desde Nación, con personal operativo designado para ejecutar las tareas cotidianas en territorio. En ese esquema, Avellaneda no actúa como autoridad política, sino como responsable técnico-operativo del puerto.





La intervención fue dispuesta por un plazo inicial de 12 meses, período durante el cual la ANPyN controla ingresos, contratos, infraestructura y funcionamiento general del puerto. Hasta el momento, no se informó cuál será el esquema de administración una vez finalizada la intervención, ni si la Provincia recuperará el control pleno de la terminal.





Mientras tanto, el Puerto de Ushuaia continúa operando bajo control nacional, en un contexto de fuerte tensión política, reclamos gremiales y cuestionamientos sobre el manejo de los fondos portuarios en los últimos años.





¿Te genera tranquilidad o preocupación que el Puerto de Ushuaia quede bajo control directo de Nación?

¿Creés que esta intervención mejora la transparencia o avanza sobre la autonomía provincial?





Dejá tu opinión en los comentarios del diario y participá del debate en nuestras redes sociales.