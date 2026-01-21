Explosión en planta de residuos peligrosos: grave operario y silencio oficial

Explosión en planta GLR dejó a un operario en terapia intensiva. Incineraban residuos agroquímicos y aún no intervino la autoridad ambiental.
Una explosión en un horno pirolítico de la empresa GLR, dedicada a la incineración de residuos peligrosos, dejó a un operario en estado crítico este lunes por la mañana en el sector de Las Violetas, al norte de Río Grande.
El trabajador, identificado como Juan Quevedo, de 35 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional, con pronóstico reservado, tras haber inhalado gases tóxicos durante el incidente.
El accidente ocurrió mientras se incineraban residuos industriales provenientes de la firma Tecnomyl, empresa vinculada al manejo de agroquímicos. Según trascendió, la explosión se produjo dentro del horno donde se realizaba el tratamiento de estos materiales, liberando una gran cantidad de gases nocivos.
A pesar de que el operario utilizaba máscara protectora, resultó gravemente afectado por la intoxicación.
Convulsiones, reanimación y estado crítico
Quevedo fue trasladado de urgencia al hospital por particulares. Ingresó consciente, pero minutos después comenzó a sufrir convulsiones, lo que obligó al personal médico a realizar maniobras de reanimación para estabilizarlo.
Actualmente se encuentra intubado, con afectaciones generalizadas producto de la exposición a sustancias tóxicas. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Provincial, Bomberos y peritos de Policía Científica, quienes calificaron el hecho como “accidental” y labraron las actuaciones correspondientes.
Sin embargo, hasta el momento no se habría dado intervención a la autoridad ambiental competente, a pesar de tratarse de una planta que maneja residuos peligrosos y de un episodio con potencial impacto ambiental.
Riesgo laboral y ambiental
El silencio oficial en torno a las condiciones de seguridad de la planta GLR genera preocupación, tanto por la salud del trabajador como por la posible afectación al entorno.
Mientras Juan Quevedo pelea por su vida en terapia intensiva, crecen los cuestionamientos sobre las condiciones laborales, los controles estatales y la responsabilidad empresarial en una actividad de alto riesgo.
La comunidad espera explicaciones claras, investigaciones profundas y, sobre todo, garantías de que hechos como este no vuelvan a repetirse.
