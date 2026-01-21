Explosión en planta de residuos peligrosos: grave operario y silencio oficial

Una explosión en un horno pirolítico de la empresa GLR, dedicada a la incineración de residuos peligrosos, dejó a un operario en estado crítico este lunes por la mañana en el sector de Las Violetas, al norte de Río Grande.

El trabajador, identificado como Juan Quevedo, de 35 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional, con pronóstico reservado, tras haber inhalado gases tóxicos durante el incidente.





El accidente ocurrió mientras se incineraban residuos industriales provenientes de la firma Tecnomyl, empresa vinculada al manejo de agroquímicos. Según trascendió, la explosión se produjo dentro del horno donde se realizaba el tratamiento de estos materiales, liberando una gran cantidad de gases nocivos.





A pesar de que el operario utilizaba máscara protectora, resultó gravemente afectado por la intoxicación.