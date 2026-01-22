Intervención del Puerto de Ushuaia: los argumentos oficiales y las irregularidades detectadas

Detalles de la intervención del puerto, porque fue intervenido y cuales son sus argumentos.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia y disponer la suspensión de su habilitación por un plazo de 12 meses, tras constatar graves incumplimientos técnicos, operativos, financieros y de seguridad. Si bien la suspensión quedó momentáneamente diferida para no afectar la operatoria actual —especialmente la temporada de cruceros—, la intervención ya se encuentra vigente.
1. Origen del conflicto: uso indebido de fondos portuarios
El detonante institucional de la medida fue la aplicación de la Ley Provincial N.º 1596, mediante la cual el Gobierno de Tierra del Fuego destina el superávit del Puerto de Ushuaia a financiar el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
Según la resolución nacional, esta decisión: Viola el Convenio Nación–Provincia de 1992, que establece que los ingresos portuarios deben utilizarse exclusivamente para gastos, mantenimiento e inversiones del propio puerto.
Compromete la autonomía financiera, la seguridad operativa y la capacidad de inversión de una infraestructura estratégica para el país.
2. Resultados de la inspección nacional
Entre septiembre y octubre de 2025, inspectores de la ANPYN realizaron una auditoría integral del Puerto de Ushuaia, cuyos hallazgos fueron considerados de extrema gravedad. Entre los puntos más relevantes se destacan:
Infraestructura y seguridad
- Deterioro estructural grave del muelle comercial.
- Deficiencias críticas en sistemas contra incendios, señalización, alumbrado y control del tránsito interno.
- Riesgos operativos incompatibles con estándares portuarios nacionales e internacionales.
Ambiente y gestión
- Falencias en el tratamiento de residuos.
- Incumplimientos ambientales que exponen al puerto a sanciones y riesgos ecológicos.
- Sistemas informáticos obsoletos.
- Graves vulnerabilidades en ciberseguridad, con riesgo para la información operativa y administrativa.
- Uso indebido de fondos portuarios.
- Solo 1,3% del gasto total destinado a inversión en infraestructura.
Predominio del gasto en personal y préstamos, en detrimento del mantenimiento y las obras esenciales.
3. Evaluación de los descargos provinciales
La resolución señala que los descargos presentados por la Provincia de Tierra del Fuego y la Dirección Provincial de Puertos:
- No lograron desvirtuar las irregularidades detectadas.
- No ofrecieron planes concretos ni cronogramas creíbles para revertir la situación.
- Confirmaron un incumplimiento grave y persistente de la normativa portuaria nacional.
4. Interés público comprometido
La ANPYN remarca que la situación del Puerto de Ushuaia trasciende el plano administrativo y compromete el interés público nacional, debido a su rol estratégico en:
- La logística antártica.
- El turismo internacional de cruceros.
- El comercio exterior.
- La soberanía argentina en el Atlántico Sur.
La resolución establece:
Intervención administrativa inmediata del Puerto de Ushuaia por 12 meses, prorrogables.
Suspensión de la habilitación portuaria por igual plazo, actualmente diferida.
La suspensión podrá ejecutarse de manera inmediata si la intervención no garantiza condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.
Durante la intervención, la ANPYN:
- Asume el control de la infraestructura, la operación y la administración.
- Garantiza la continuidad mínima de servicios esenciales.
- Puede requerir asistencia técnica de la ex AGP S.A.U.
- Habilita la colaboración de Prefectura Naval Argentina y Aduana.
Al finalizar el plazo, se evaluará si se levantan las sanciones o se profundizan las medidas.
