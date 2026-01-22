Intervención del Puerto de Ushuaia: los argumentos oficiales y las irregularidades detectadas

Detalles de la intervención del puerto, porque fue intervenido y cuales son sus argumentos.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia y disponer la suspensión de su habilitación por un plazo de 12 meses, tras constatar graves incumplimientos técnicos, operativos, financieros y de seguridad. Si bien la suspensión quedó momentáneamente diferida para no afectar la operatoria actual —especialmente la temporada de cruceros—, la intervención ya se encuentra vigente.

1. Origen del conflicto: uso indebido de fondos portuarios

El detonante institucional de la medida fue la aplicación de la Ley Provincial N.º 1596, mediante la cual el Gobierno de Tierra del Fuego destina el superávit del Puerto de Ushuaia a financiar el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Según la resolución nacional, esta decisión: Viola el Convenio Nación–Provincia de 1992, que establece que los ingresos portuarios deben utilizarse exclusivamente para gastos, mantenimiento e inversiones del propio puerto.

Compromete la autonomía financiera, la seguridad operativa y la capacidad de inversión de una infraestructura estratégica para el país.

2. Resultados de la inspección nacional

Entre septiembre y octubre de 2025, inspectores de la ANPYN realizaron una auditoría integral del Puerto de Ushuaia, cuyos hallazgos fueron considerados de extrema gravedad. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Infraestructura y seguridad
  1. Deterioro estructural grave del muelle comercial.
  2. Deficiencias críticas en sistemas contra incendios, señalización, alumbrado y control del tránsito interno.
  3. Riesgos operativos incompatibles con estándares portuarios nacionales e internacionales.
Ambiente y gestión
  1. Falencias en el tratamiento de residuos.
  2. Incumplimientos ambientales que exponen al puerto a sanciones y riesgos ecológicos.
Tecnología y ciberseguridad
  1. Sistemas informáticos obsoletos.
  2. Graves vulnerabilidades en ciberseguridad, con riesgo para la información operativa y administrativa.
Finanzas y administración
  1. Uso indebido de fondos portuarios.
  2. Solo 1,3% del gasto total destinado a inversión en infraestructura.
Predominio del gasto en personal y préstamos, en detrimento del mantenimiento y las obras esenciales.

3. Evaluación de los descargos provinciales

La resolución señala que los descargos presentados por la Provincia de Tierra del Fuego y la Dirección Provincial de Puertos:
  1. No lograron desvirtuar las irregularidades detectadas.
  2. No ofrecieron planes concretos ni cronogramas creíbles para revertir la situación.
  3. Confirmaron un incumplimiento grave y persistente de la normativa portuaria nacional.
Puntos de la intervencion del puerto de ushuaia


4. Interés público comprometido

La ANPYN remarca que la situación del Puerto de Ushuaia trasciende el plano administrativo y compromete el interés público nacional, debido a su rol estratégico en:
  • La logística antártica.
  • El turismo internacional de cruceros.
  • El comercio exterior.
  • La soberanía argentina en el Atlántico Sur.
5. Medidas dispuestas por Nación

La resolución establece:

Intervención administrativa inmediata del Puerto de Ushuaia por 12 meses, prorrogables.
Suspensión de la habilitación portuaria por igual plazo, actualmente diferida.
La suspensión podrá ejecutarse de manera inmediata si la intervención no garantiza condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.

Durante la intervención, la ANPYN:
  1. Asume el control de la infraestructura, la operación y la administración.
  2. Garantiza la continuidad mínima de servicios esenciales.
  3. Puede requerir asistencia técnica de la ex AGP S.A.U.
  4. Habilita la colaboración de Prefectura Naval Argentina y Aduana.
Al finalizar el plazo, se evaluará si se levantan las sanciones o se profundizan las medidas.

6. Vigencia

La resolución entró en vigencia el 20 de enero de 2026, un día después de su dictado.

Archivos de puerto y las medidas de la intervencion

  1. Anónimoenero 22, 2026

    Usaban los vehículos oficiales para andar de joda! Analia escalante tenía camionetas del puerto en la puerta de su casa, nadie decía nada porque los amenazaba ester lopez. Además de todos los robos que hacen en gobierno.

  2. Anónimoenero 22, 2026

    Cabral y Loreto estan detras de eso...quieren manejar el puerto

  3. Anónimoenero 22, 2026

    Cabral y Loreto estan detras de eso...quieren manejar el puerto

  4. Anónimoenero 22, 2026

    para cuando la intervencion en canal 11??? los jefes siguen robando horas extras.

  5. Anónimoenero 22, 2026

    Si esta claro que hay irregularidades porque intervenir a la 1 de la madrugada a escondidas de todo el mundo.... sin notificar fehacientemente a la administracion ????

  6. Anónimoenero 22, 2026

    Puro humo orquestado por un gremio ferroviario para denunciar intervenir y entregar el predio aeronaval y puerto a los yanquis

  7. Anónimoenero 22, 2026

    Y los que se dicen fueguinos aplauden que de afuera vengan de prepo a quedarse con lo nuestro dejando en evidencia que todos somos una manga de inutiles

  8. Anónimoenero 22, 2026

    Hay que ser muy hijo de p.ta para aplaudir esto.... que perjudica a un monton de fueguinos que no tienen culpa de nada. Muy hijo de p.ta

