Intervención del Puerto de Ushuaia: los argumentos oficiales y las irregularidades detectadas

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia y disponer la suspensión de su habilitación por un plazo de 12 meses, tras constatar graves incumplimientos técnicos, operativos, financieros y de seguridad. Si bien la suspensión quedó momentáneamente diferida para no afectar la operatoria actual —especialmente la temporada de cruceros—, la intervención ya se encuentra vigente.

1. Origen del conflicto: uso indebido de fondos portuarios

El detonante institucional de la medida fue la aplicación de la Ley Provincial N.º 1596, mediante la cual el Gobierno de Tierra del Fuego destina el superávit del Puerto de Ushuaia a financiar el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).





Según la resolución nacional, esta decisión: Viola el Convenio Nación–Provincia de 1992, que establece que los ingresos portuarios deben utilizarse exclusivamente para gastos, mantenimiento e inversiones del propio puerto.





Compromete la autonomía financiera, la seguridad operativa y la capacidad de inversión de una infraestructura estratégica para el país.



