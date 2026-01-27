Conmoción en Ushuaia: hallan sin vida a una persona en un departamento de Kamshen al 800

Hallaron sin vida a una persona en un departamento de Kamshen al 800, en Ushuaia. Policía y Justicia investigan las circunstancias del hecho.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Kamshen al 800. Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
Un episodio que generó conmoción y preocupación se registró en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, luego de que fuera hallada una persona sin vida en el interior de su departamento, en un edificio ubicado sobre Kamshen al 800.

El hallazgo motivó un importante despliegue policial y sanitario en el sector. Efectivos de la Policía Provincial y personal de emergencias trabajaron en el lugar realizando las primeras actuaciones de rigor, mientras se procedía al resguardo de la escena.

Según se informó, el caso quedó inmediatamente bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las causas y circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la identidad de la persona ni sobre las posibles hipótesis que se manejan.

Dos hechos a una cuadra de distancia

La situación generó aún mayor inquietud entre los vecinos debido a que, casi en simultáneo, se registraron dos intervenciones policiales en la misma zona, con apenas una cuadra de distancia entre sí, lo que despertó alarma en el barrio.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones a partir del avance de la investigación judicial.

¿Creés que estos hechos reflejan una situación que merece mayor atención oficial? Dejá tu opinión en los comentarios del diario y en nuestras redes sociales.

  1. Anónimoenero 27, 2026

    no se, yo vivo en ushuaia y no estoy conmocionado.

