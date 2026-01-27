Conmoción en Ushuaia: hallan sin vida a una persona en un departamento de Kamshen al 800

Un episodio que generó conmoción y preocupación se registró en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, luego de que fuera hallada una persona sin vida en el interior de su departamento, en un edificio ubicado sobre Kamshen al 800.

El hallazgo motivó un importante despliegue policial y sanitario en el sector. Efectivos de la Policía Provincial y personal de emergencias trabajaron en el lugar realizando las primeras actuaciones de rigor, mientras se procedía al resguardo de la escena.





Según se informó, el caso quedó inmediatamente bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las causas y circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la identidad de la persona ni sobre las posibles hipótesis que se manejan.





Dos hechos a una cuadra de distancia





La situación generó aún mayor inquietud entre los vecinos debido a que, casi en simultáneo, se registraron dos intervenciones policiales en la misma zona, con apenas una cuadra de distancia entre sí, lo que despertó alarma en el barrio.





Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones a partir del avance de la investigación judicial.





