Tolhuin ya reabrió el Parque Termal del Río Valdez y habilitó las reservas online te dejamos toda la información.

Tolhuin reabrió las Termas del Río Valdez. Ya se pueden reservar entradas online con turnos, cupos limitados y servicios básicos.
El Municipio de Tolhuin reabrió ayer el Parque Termal Municipal del Río Valdez, permitiendo nuevamente el acceso del público a este espacio natural emblemático de la ciudad. Desde ahora, vecinos, vecinas y visitantes pueden disfrutar de las piletas termales mediante un sistema de ingreso organizado, con turnos, cupos limitados y venta de entradas online.
La reapertura es el resultado de un importante trabajo humano, técnico y económico impulsado por la gestión del intendente Daniel Harrington, que permitió recuperar el predio luego de décadas de abandono, garantizando condiciones básicas de funcionamiento, mantenimiento y seguridad.
Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el parque cuenta actualmente con servicios esenciales como limpieza, control, atención al público, primeros auxilios y vigilancia, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura, ordenada y sustentable.
Acceso por turnos y cupos limitados
El ingreso al Parque Termal se realiza mediante un sistema de turnos con cupo limitado, lo que permite regular la cantidad de visitantes y preservar el entorno natural.
Los horarios vigentes son:
Turno 1: 8:30 a 11:30
Turno 2: 13:00 a 16:00
Turno 3: 17:30 a 20:30
Entradas habilitadas y tarifas diferenciadas
La compra de entradas ya se encuentra habilitada de forma exclusivamente online a través del sitio oficial:
Las autoridades municipales indicaron que lo recaudado se destina al mantenimiento del parque, la seguridad y la gestión ambiental, promoviendo un uso responsable del espacio. “La comunidad venía reclamando poder volver a disfrutar de las termas en condiciones adecuadas. Hoy el parque está abierto, funcionando y con servicios garantizados”, señalaron desde el Ejecutivo.
Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp:
📲 2901 585495
Con la reapertura del Parque Termal del Río Valdez, Tolhuin consolida una propuesta turística y recreativa que combina naturaleza, bienestar y desarrollo local, con un sistema de acceso ordenado que prioriza la seguridad y la preservación ambiental.
