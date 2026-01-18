Tolhuin ya reabrió el Parque Termal del Río Valdez y habilitó las reservas online te dejamos toda la información.

0 0 18 enero 2026 2026-01-18T04:32:00-03:00 Editar esta nota

Tolhuin reabrió las Termas del Río Valdez. Ya se pueden reservar entradas online con turnos, cupos limitados y servicios básicos.

Desde ayer, vecinos y turistas pueden disfrutar de las termas municipales con sistema de turnos, cupos limitados y servicios básicos garantizados.
El Municipio de Tolhuin reabrió ayer el Parque Termal Municipal del Río Valdez, permitiendo nuevamente el acceso del público a este espacio natural emblemático de la ciudad. Desde ahora, vecinos, vecinas y visitantes pueden disfrutar de las piletas termales mediante un sistema de ingreso organizado, con turnos, cupos limitados y venta de entradas online.

La reapertura es el resultado de un importante trabajo humano, técnico y económico impulsado por la gestión del intendente Daniel Harrington, que permitió recuperar el predio luego de décadas de abandono, garantizando condiciones básicas de funcionamiento, mantenimiento y seguridad.

Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el parque cuenta actualmente con servicios esenciales como limpieza, control, atención al público, primeros auxilios y vigilancia, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura, ordenada y sustentable.

Acceso por turnos y cupos limitados

El ingreso al Parque Termal se realiza mediante un sistema de turnos con cupo limitado, lo que permite regular la cantidad de visitantes y preservar el entorno natural.

Los horarios vigentes son:

Turno 1: 8:30 a 11:30
Turno 2: 13:00 a 16:00
Turno 3: 17:30 a 20:30

Entradas habilitadas y tarifas diferenciadas

La compra de entradas ya se encuentra habilitada de forma exclusivamente online a través del sitio oficial:


Las autoridades municipales indicaron que lo recaudado se destina al mantenimiento del parque, la seguridad y la gestión ambiental, promoviendo un uso responsable del espacio. “La comunidad venía reclamando poder volver a disfrutar de las termas en condiciones adecuadas. Hoy el parque está abierto, funcionando y con servicios garantizados”, señalaron desde el Ejecutivo.

Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp:

📲 2901 585495

Con la reapertura del Parque Termal del Río Valdez, Tolhuin consolida una propuesta turística y recreativa que combina naturaleza, bienestar y desarrollo local, con un sistema de acceso ordenado que prioriza la seguridad y la preservación ambiental.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2447,Interes General,3303,Internacionales,165,Locales,4166,Noticias Nacionales,1441,Policiale,7,Policiales,11527,Sociedad,5155,Tecno,82,Tendencias,171,Titulares,15040,Ultimas Noticias,13429,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tolhuin ya reabrió el Parque Termal del Río Valdez y habilitó las reservas online te dejamos toda la información.
Tolhuin ya reabrió el Parque Termal del Río Valdez y habilitó las reservas online te dejamos toda la información.
Tolhuin reabrió las Termas del Río Valdez. Ya se pueden reservar entradas online con turnos, cupos limitados y servicios básicos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Bj2AN_19ZMekpDlpfs7hPUZ2gwVESNPTMsfOZ4uYE_7OgAb39BgwyDUvY6IwDIsmkc7M8qPI_UFG5qm-GtquoDWn_iDAoQ-eAitCmXugNfGPNvKIwvRTO96vWKC6UeQjJxNRH5iDHFGvF-utqaAFABTQ4FMj2DlH8JIu5KAafgu5EAX8j4C7/w640-h384/apertura%20de%20las%20termas%20de%20tolhuin.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Bj2AN_19ZMekpDlpfs7hPUZ2gwVESNPTMsfOZ4uYE_7OgAb39BgwyDUvY6IwDIsmkc7M8qPI_UFG5qm-GtquoDWn_iDAoQ-eAitCmXugNfGPNvKIwvRTO96vWKC6UeQjJxNRH5iDHFGvF-utqaAFABTQ4FMj2DlH8JIu5KAafgu5EAX8j4C7/s72-w640-c-h384/apertura%20de%20las%20termas%20de%20tolhuin.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/tolhuin-ya-reabrio-el-parque-termal-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/tolhuin-ya-reabrio-el-parque-termal-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos