Tolhuin ya reabrió el Parque Termal del Río Valdez y habilitó las reservas online te dejamos toda la información.

El Municipio de Tolhuin reabrió ayer el Parque Termal Municipal del Río Valdez, permitiendo nuevamente el acceso del público a este espacio natural emblemático de la ciudad. Desde ahora, vecinos, vecinas y visitantes pueden disfrutar de las piletas termales mediante un sistema de ingreso organizado, con turnos, cupos limitados y venta de entradas online.

La reapertura es el resultado de un importante trabajo humano, técnico y económico impulsado por la gestión del intendente Daniel Harrington, que permitió recuperar el predio luego de décadas de abandono, garantizando condiciones básicas de funcionamiento, mantenimiento y seguridad.





Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el parque cuenta actualmente con servicios esenciales como limpieza, control, atención al público, primeros auxilios y vigilancia, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura, ordenada y sustentable.