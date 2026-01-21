SUTEF EXIGE PARITARIAS Y PONE EN JAQUE EL INICIO DE CLASES

Reclamos urgentes y salarios deteriorados

Entre los principales puntos que exige el SUTEF se destacan: El incumplimiento del acta salarial anterior La urgente recomposición del poder adquisitivo La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil Un plan de desendeudamiento docente

El debate de una Ley de Financiamiento Educativo





La inflación y el endeudamiento golpean de lleno a las familias docentes, mientras el Ejecutivo provincial mantiene silencio.





La tensión no es solo provincial. La conducción del SUTEF, encabezada por Horacio Catena, participó de un plenario del Frente Nacional Democrático por la Educación Pública junto a sindicatos de Chaco, Formosa, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, CABA, Mendoza y Córdoba.





Allí se consolidó un frente común contra las políticas de ajuste que afectan al sistema educativo en todo el país. El diagnóstico fue unánime: salarios bajos, endeudamiento creciente y desfinanciamiento de la educación pública.





Otro eje central del reclamo apunta al recorte de recursos para la educación pública y técnica, mientras se mantienen los subsidios a instituciones privadas.





Además, se debatió impulsar acciones legales contra la reforma laboral del presidente Javier Milei, por considerar que vulnera derechos históricos de los trabajadores.