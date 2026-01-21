SUTEF EXIGE PARITARIAS Y PONE EN JAQUE EL INICIO DE CLASES

SUTEF exige paritarias tras el incumplimiento del Gobierno de Melella. Sin diálogo salarial, peligra el inicio de clases en Tierra del Fuego
La vuelta a clases en Tierra del Fuego vuelve a quedar envuelta en incertidumbre. El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) exige la apertura inmediata de paritarias ante el incumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno provincial en diciembre.
Según informó el gremio, el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Educación Pablo López Silva se habían comprometido el pasado 19 de diciembre a convocar a una mesa salarial durante la segunda quincena de enero. Sin embargo, a días de finalizar el mes, no existe ninguna notificación oficial.
La falta de respuesta encendió las alarmas en el sector docente, que advierte que sin diálogo no hay garantías de inicio normal del ciclo lectivo. “El Gobierno prometió y no cumplió”, sostienen desde el sindicato, que ya formalizó el reclamo ante los ministerios de Trabajo y Educación.
Reclamos urgentes y salarios deteriorados
- Entre los principales puntos que exige el SUTEF se destacan:
- El incumplimiento del acta salarial anterior
- La urgente recomposición del poder adquisitivo
- La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil
- Un plan de desendeudamiento docente
El debate de una Ley de Financiamiento Educativo
La inflación y el endeudamiento golpean de lleno a las familias docentes, mientras el Ejecutivo provincial mantiene silencio.
La tensión no es solo provincial. La conducción del SUTEF, encabezada por Horacio Catena, participó de un plenario del Frente Nacional Democrático por la Educación Pública junto a sindicatos de Chaco, Formosa, Misiones, Jujuy, Buenos Aires, CABA, Mendoza y Córdoba.
Allí se consolidó un frente común contra las políticas de ajuste que afectan al sistema educativo en todo el país. El diagnóstico fue unánime: salarios bajos, endeudamiento creciente y desfinanciamiento de la educación pública.
Otro eje central del reclamo apunta al recorte de recursos para la educación pública y técnica, mientras se mantienen los subsidios a instituciones privadas.
Además, se debatió impulsar acciones legales contra la reforma laboral del presidente Javier Milei, por considerar que vulnera derechos históricos de los trabajadores.
Un clásico fueguino: promesas incumplidas y clases en riesgo
Entre la dirigencia de SUTEF que ante cualquier duda utilizan al rey de las desobligaciones y un Gobernador que tiene la salud destrozada, la educacion en peligro y la seguridad interviniendo el puerto, en Tierra del Fuego, la historia parece repetirse. Cada inicio de ciclo lectivo queda condicionado por la falta de previsión, diálogo tardío y promesas oficiales que no se cumplen.
Mientras el Gobierno de Melella posterga la convocatoria a paritarias, el conflicto docente crece y la posibilidad de un comienzo de clases normal vuelve a quedar en duda.
Sutef que es socio político de forja pidiendo aumento a un gobierno que sabe que no la tiene, raroooo....ResponderBorrar